POLITICA

2018/10/21 19:04

M5S: nessuna riforma del Quirinale, fiducia in Mattarella La precisazione arriva dopo che Grillo, sul palco di Italia a 5 Stelle, ha polemizzato con i poteri del Capo dello Stato. Non c'è nel contratto di governo e Grillo non ha ruoli istituzionali, fanno sapere fonti del Movimento. Confermano anche fonti di Palazzo Chigi: non è prevista alcuna riforma dei poteri del capo dello Stato

Italia 5 Stelle, Grillo: "Cambiare i poteri del Capo dello Stato" Condividi In merito alle parole di Beppe Grillo sul Capo dello Stato, dal Movimento precisano che né le forze di maggioranza né il governo intendono riformare i poteri del Presidente della Repubblica. Tale proposito non è, infatti, presente nel contratto di governo. Si fa inoltre notare che Grillo non riveste ruoli istituzionali. Dal Movimento ribadiscono piena fiducia nel ruolo di Garante della Costituzione del Presidente Mattarella. E' quanto si apprende da fonti del M5S. La precisazione giunge dopo che Grillo, sul palco di Italia a 5 Stelle, ha polemizzato con i poteri del Capo dello Stato. "Mi hanno accusato di Vilipendio per una battutina che ripeto anche qui. Poi c'è stata la storia dell'impeachment. Noi dobbiamo riformare il ruolo del Presidente della Repubblica: nomina 5 senatori a vita, è capo delle forze armate e del Csm. Bisogna togliere questi poteri" ha detto il co-fondatore del Movimento, ".. un capo dello Stato che presiede il Csm, capo delle forze armate. Non è più in sintonia col nostro modo di pensare". Anche fonti di Palazzo Chigi, che non commentano le parole di Grillo, precisano che nel contratto di governo non c'è alcuna riforma dei poteri del capo dello Stato.

Condividi