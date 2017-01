M5S, via libera al codice etico

Le votazione di oggi sul sito M5S, quello di Beppe Grillo, sono concluse: "40.954 iscritti hanno partecipato alla votazione sul Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie che è stato ratificato con il voto favorevole del 91% dei partecipanti, pari a 37.360 iscritti". Questo quanto si legge sul 'Blog delle stelle'.Hanno partecipato alla votazione per il programma Energia 40.977, prosegue la nota sul blog, hanno votato Sì in 40.516 e No in 461.Il 'Codice di comportamento del Movimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie' ratificato dalla Rete prevede, tra l'altro, che non vi siano sanzioni automatiche per gli indagati.