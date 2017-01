Comunali in primavera M5s, a Palermo il candidato sindaco è Forello

Ugo Forello

E' Ugo Forello il candidato sindaco di Palermo del Movimento cinque stelle. I militanti hanno votato sulla piattaforma web del movimento attribuendogli 357 voti, contro i 233 andati al rivale, il poliziotto Igor Gelarda. Iscritto al Movimento dal 2014, avvocato e tra i fondatori di Addiopizzo, Forello ha partecipato ai tavoli tecnici di lavoro sui beni comuni e fondi comunitari e quello su appalti, trasparenza e anticorruzione. Le elezioni comunali si terranno nel capoluogo siciliano nella prossima primavera.All'inizio i candidati erano cinque, ma tre si sono via via ritirati dalla corsa. Sulla vicenda pesa il caso delle firme false a sostegno delle lite del movimento in occasione delle amministrative del 2012, rispetto al quale i due sono estranei.Si conclude così l'iter delle 'comunarie' che era stato aperto qualche giorno fa con la votazione per la composizione della lista dei candidati al Consiglio comunale, che risulta composta da 27 candidati, e non da 40, numero massimo consentito.