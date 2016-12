Mps a picco in Borsa, Mediaset +2,84%

di Riccardo Venchiarutti Monte Paschi a picco in Borsa –12,08% al termine di una giornata convulsa che ha visto passare di mano oltre il 10% del capitale. Fonti di mercato scommettono sul fatto che non ci sia il grande investitore pronto ad intervenire mentre dalla conversione dei bond sarebbe giunto, secondo le prime stime, 1 dei 5 miliardi necessari. Non ha aiutato neppure l’approvazione parlamentare del provvedimento “salvabanche”.Altro titolo al centro dell’attenzione in queste ore è Mediaset: dopo l’annuncio di ieri di Vivendi di essere salita al 26% del capitale ora il mercato si interroga sulle prossime mosse del raider francese e le contromosse di Fininvest: nelle ultime ore è giunta una convocazione di Consob ai vertici della società francese per venerdì. Il titolo, partito di gran carriera, ha chiuso a +2,84%. Passato di mano circa il 6% del capitale, segno che le manovre non sono ancora finite. L’indice principale ha segnato in chiusura –0,16%. Nel resto d’Europa Londra –0,04%, Parigi –0,33% e Francoforte +0,03%.Poco mossi oltreoceano anche il Nasdaq e il Dow Jones. Il cambio fra euro e dollaro è a 1,0429, lo spread a 156 punti base.