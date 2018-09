Maassen rappresentante speciale per la sicurezza interna. Accordo in Germania su ex capo dei servizi

MONDO

Condividi La cancelliera tedesca Angela Merkel e i due alleati della coalizione hanno raggiunto un accordo per risolvere la disputa sull'ex capo dei servizi segreti Hans-Georg Maassen. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Horst Seehofer. L'accordo prevede che Maassen venga nominato rappresentante speciale per la sicurezza interna al ministero degli Interni, ha spiegato Seehofer.



La nomina non prevede aumenti di stipendio o di status, dopo le polemiche suscitate dalla precedente proposta di dare a Maassen un ruolo più importante, come quello di segretario di stato.



L'ex capo dei servizi è stato al centro delle polemiche per le frasi controverse che minimizzavano la gravità della manifestazione dell'estrema destra a Chemnitz il mese scorso.



I partner di Merkel si sono duramente scontrati sul tema: i Socialdemocratici hanno chiesto la testa di Maassen, mentre Seehofer e i conservatori della Csu, hanno difeso il numero uno dell'intelligence. Per risolvere la questione i tre leader si sono riuniti ieri e hanno trovato un compromesso.



Merkel: "Prima soluzione non era convincente"

