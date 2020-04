L'intervista Macron al Financial Times: fondo comune su emergenza o in Europa vincerà il populismo

In un'intervista al Financial Times il presidente francese, Emmanuel Macron, ha messo in guardia su un crollo dell'Unione Europea come "progetto politico" se non appoggerà le economie più colpite, come quella italiana, aiutandole a recuperare dopo l'epidemia da coronavirus.Macron ha detto di aver escluso ogni altra scelta diversa dalla creazione di un fondo che "possa emettere debito comune con una garanzia comune" per finanziare gli stati membri in base alle loro necessità".Per Emmanuel Macron, l'Unione è di fronte a un "momento della verità", "se non facciamo questo oggi - ha detto al Financial Times parlando dei fondi comuni - io vi dico che i populisti vinceranno oggi, domani, dopodomani, in Italia, in Spagna, forse in Francia e altrove". L'Unione Europea "è un progetto politico", ha continuato, "il fattore umano è la priorità e ci sono nozioni di solidarietà che entrano in gioco, le economie devono essere conseguenti. e non dimentichiamo che l'economia è una scienza morale""Non può esistere un mercato unico in cui alcuni vengono sacrificati", ha detto Macron, "non e' più possibile avere finanziamenti non mutualizzati per le spese che facciamo nella battaglia contro il covid-19 e faremo per la ripresa economica", ha aggiunto.Sarebbe un errore storico da parte dell'Europa pensare che "chi ha sbagliato paghi", ed ha ricordato "l'errore colossale, fatale" che fece la Francia imponendo riparazioni alla Germania dopo la grande guerra, qualcosa che provocò la reazione populista tedesca e il disastro che ne segui'. "E' l'errore che non ripetemmo alla fine della seconda guerra mondiale - ha aggiunto Macron -. del piano Marshall la gente parla ancora oggi".Il presidente d'oltralpe al quotidiano britannico affida un commento anche sulla gestione del virus in Cina che tanto ha fatto parlare di sè in merito alla mancanza di tempestività sulle informazioni "sono successe cose che non sappiamo", ha detto.