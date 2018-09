Francia Macron annuncia il piano contro la povertà: otto miliardi per copertura sanitaria, asili e sostegno Si tratta di uno dei provvedimenti più attesi del mandato

Inizialmente previsto ad inizio luglio, poi rinviato, il piano antipovertà - dotato di otto miliardi di euro - viene presentato oggi dal presidente francese, Emmanuel Macron.Si tratta di uno dei provvedimenti più attesi del mandato, un piano quadriennale che spazia dalla copertura sanitaria agli asili, con una serie di misure di sostegno ad una "strategia nazionale di prevenzione e lotta alla povertà".La strategia si fonda su due pilastri, prevenzione della precarietà, soprattutto dei più giovani, e aiuto al reinserimento nel mondo del lavoro. Fra i provvedimenti che saranno annunciati, apertura di nuovi asili, obbligo di formazione ed estensione della copertura sanitaria alle fasce più deboli."Fai di più per chi ha meno" è lo slogan che appare di fronte alla piattaforma del Museo dell'Uomo di Parigi dove il presidente ha iniziato a pronunciare, in tarda mattinata, il discorso per presentare la "Strategia nazionale per la prevenzione e la lotta alla povertà".Accompagnato da diversi ministri, tra cui quella della Solidarieta' Agnes Buzyn, Macron ha sentito le testimonianze "di persone che vivono in condizioni di povertà o che sono riusciti ad uscirne", intervistato dal delegato interministeriale incaricato del dossier, Olivier Noblecourt.Il presidente francese intende così contrastarel'immagine di "presidente dei ricchi" che gli contesta l'opposizione."Se sono qui davanti a voi, è per tentare di lanciare una nuova lotta, vitale per il nostro Paese, quella di decidere risolutamente di non dimenticare nessuno", ha dichiarato. Nessuno è "primo di cordata" se il resto della società non segue", ha proseguito il presidente della Repubblica, ricordando una formula utilizzata nell'autunno del 2017 che aveva creato scalpore."Quando si è poveri, non lo si è scelto, è il determinismo di tutti i determinismi", ha affermato. "Rifiutare la fatalità sociale, è lottare contro questo determinismo che, dall'infanzia, distrugge dei percorsi di vita. C'è in ogni bambino, a cominciare da un bambino che nasce in una famiglia povera, un Mozart che viene assassinato perché si decide che non ha alcuna chance di diventare Mozart", ha aggiunto il capo dello Stato.