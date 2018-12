Parigi Macron: il 2019 sia l'anno della verità, basta menzogne

"Il 2019 sia l'anno della verità, non si può andare avanti con le menzogne".Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso di fine anno. "Dobbiamo proteggere dalla false informazioni", ha aggiunto.La "collera" dei "gilet gialli" nel 2018 "ci ha detto una cosa: noi non siamo rassegnati", ha aggiunto Macron.Il presidente francese ha stimato che "i risultati" delle riforme intraprese all'inizio del quinquennato "non possono essere immediati e l'impazienza che condivido non dovrebbe giustificare la rinuncia"."Molti concittadini non si sentono rispettati e considerati, sentono che la loro vita è impedita", "dobbiamo cominciare a dare risposte, capisco la loro impazienza legittima ma bisogna andare oltre", ha affermato Macron. "Grazie al dibattito dobbiamo ridare vitalità alla nostra democrazia", ha proseguito, "avrò decisioni da prendere perché le nostre istituzioni devono continuare a evolvere".E poi: "Credo profondamente in questa europea, che può proteggere i popoli e restituirci speranza". "A maggio ci dovremo esprimere su una scelta importante, vogliamo farla finita con il sentimento di impotenza a ogni livello", ha aggiunto. "Ho sentito cose inaccettabili e inattese nell'ultimo periodo", "siamo uno stato di diritto e l'ordine repubblicano sarà garantito senza compiacenza".