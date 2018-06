Ue, Macron vuole ripristinare per il francese lo status di lingua prevalente

Il presidente francese vuole ripristinare lo status della lingua francese come lingua prevalente dell’Ue, che aveva fino al 1973, prima dell’adesione della Gran Bretagna al mercato comune. La mossa è stata intrapresa in vista della Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione.La posizione di Macron è sostenuta da Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, lussemburghese. Ora l’inglese è lingua ufficiale per il 12,8% della popolazione dell’Ue, ma dopo la Brexit lo sarà solo per due paesi, Irlanda e Malta, dove risiede complessivamente l’1,2% della popolazione dell’Unione.Nello stesso tempo la lingua inglese rimane la più studiata nelle scuole europee e l’81% di tutta la documentazione dell’Ue è redatto in inglese.