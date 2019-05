Dopo le elezioni Macron: estremisti in crescita sulla base di paure e menzogne

"Gli estremisti stanno crescendo ovunque" e "crescono sulla base di paure, di menzogne,ma anche sulla nostra incapacità di dare una risposta efficace a quello che ci chiedono i nostri concittadini, vivere in pace ma in una situazione di progresso, e rispondere con della speranza alle paure contemporanee".Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo ad una domanda sulla crescita di alcune forze politiche in Italia, Francia e Polonia.