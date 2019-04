Risolto l'omicidio del consigliere Dc, ucciso tra gli anni 80 e 90 Mafia. 26 arresti tra Catania e Reggio Calabria: risolto omicidio di consigliere Dc Spezzato un sodalizio criminale tra il clan dei Tuppi e i Mazzei storicamente legato a Cosa Nostra. in manette anche un carabiniere



26 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Da qui, dal carcere infatti, si sono resi responsabili di omicidi, estorsioni, furti, ricettazione e riciclaggio in concorso, detenzione e porto illegale di arma clandestina, trasferimento fraudolento di valori e corruzione, con l’aggravante del metodo mafioso. "26 persone tutte legate, al sodalizio criminale denominato dei Tuppi, operante nel territorio dei Comuni di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, attualmente confederato alla famiglia mafiosa dei Mazzei, storicamente affiliata a Cosa NostraC'è anche un carabiniere, di 51 anni, tra gli arrestati dell'inchiesta della Dda di Catania contro il clan dei 'Tuppi'. Il provvedimento cautelare, emesso nei suoi confronti dal gip per corruzione e per rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio, è stato seguito dai suoi colleghi del Comando Provinciale di Catania. Secondo l'accusa, l'indagato, in servizio nella stazione dei Carabinieri di Motta Sant'Anastasia, dal gennaio all'aprile del 2017 in cambio di soldi avrebbe riferito a due affiliati al clan informazioni riservate, ovvero rivelato l'identità di confidenti e spiegato le modalità per sottrarsi alle attività di controllo. Il militare è stato sospeso dal servizio ed è rinchiuso nel carcere di Bicocca, a CataniaL’operazione scattata questa mattina tra Catania e Reggio Calabria ha coinvolto 200 Carabinieri del comando Provinciale di Catania, supportati dai reparti specializzati, nelle 2 province. Sequestrati anche beni per un milione e mezzo di euro tra conti correnti, beni immobiliari e attività commercialiLe indagini, inoltre, hanno permesso di fare luce su uno degli omicidirisalenti alla guerra di mafia che - negli anni 80 e 90 - ha visto contrapposti lo stesso gruppo dei Tuppi con il gruppo del ‘Malpassotu’. In particolare sono emersi elementi di prova sulla responsabilità di alcuni dei sottoposti a misura per l’omicidio avvenuto il 28 settembre 1991, a Misterbianco, quando venne ucciso il consigliere comunale Paolo Arena, esponente di spicco della Democrazia Cristiana. L’uomo venne assassinato con colpi di fucile esplosi da distanza ravvicinata.