Catania Mafia: blitz dei Ros contro il clan Santapaola-Ercolano, 31 arresti

Operazione contro il clan Santapaola-Ercolano dei carabinieri del Ros di Catania che, in collaborazione con militari territoriali del comando provinciale etneo e di Siracusa, hanno arrestato 24 persone, compreso quello che è ritenuto l'attuale reggente della 'famiglia' di Cosa nostra: Antonio Tomasello, di 51 anni. Ad altri sei indagati il provvedimento del Gip, emesso su richiesta della Dda della Procura, è stato notificato in carcere perché già detenuti e per un sesto sono stati disposti i domiciliari.L'indagine, denominata 'Chaos', ha fatto luce su estorsioni, consumate e tentate anche con atti intimidatori, ai danni di imprenditori. Contestati anche un sequestro di persona e l'uso e la detenzione di armi. L'inchiesta, su indagini dei carabinieri del Ros di Catania, coordinata dalla Dda della Procura etnea, ha permesso di ricostruire le dinamiche e le gerarchie e i componenti di diversi gruppi dai clan che operano nei diversi rioni del capoluogo etneo e di quelli alleati.