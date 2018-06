Operazione Polizia Mafia e corruzione elettorale, arresti a Latina

Latina (foto d'archivio)

Un'associazione criminale senza legami con Cosa nostra, 'Ndrangheta e Camorra ma in grado di imporsi con l'intimidazione e la violenza tipiche delle organizzazioni mafiose è stata sgominata dalla Polizia, che sta eseguendo - su ordine della Dda di Roma - una ventina di ordinanze di custodia cautelare.I provvedimenti sono scattati nei confronti di presunti appartenenti a un clan rom operante nel quartiere Campo Boario di Latina. Nell'operazione sono impegnati circa 250 poliziotti.I destinatari dei provvedimenti - tra cui sette donne, una delle quali considerata dagli investigatori figura di vertice del clan - sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico di droga, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e corruzione elettorale, tutti aggravati dalle modalità mafiose.Secondo quando sarebbe emerso dalle indagini, gli autori delle estorsioni, effettuate con metodi particolarmente violenti, utilizzavano il nome dei Di Silvio per amplificare il potere di intimidazione e per ricordare che la destinazione del denaro era al sostentamento dei carcerati e delle loro famiglie. O, ancora, spendevano quel nome per richiamare episodi violenti risalenti alla guerra del 2010, quando le famiglie rom si imposero sui altri gruppi criminali.