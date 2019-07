7 le ordinanze cautelari. C'è anche un poliziotto Mafia: la Guardia di Finanza sequestra beni per 63 milioni di euro a imprenditori di Gela Secondo l’accusa gli indagati avrebbero riciclato denaro sporco del clan Rinzivillo. Intanto la Dia di Caltanissetta ha sequestrato 3 milioni di euro all’imprenditore Alberto Cammarata considerato vicino alla famiglia di Gela che fa capo a Giuseppe 'Piddu' Madonia

Condividi

Sequestrati dai militari del Gico della Guardia di Finanza beni e imprese per 63 milioni di euro nei confronti di imprenditori di Gela che fanno affari con la vendita di auto di lusso e nel settore immobiliare. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta.Nell'ambito dell'operazione sono state eseguite 7 ordinanze cautelari, di cui 3 in carcere e 4 che applicano la misura del divieto di dimora. I destinatari della misura cautelare in carcere sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio e concorso in corruzione, per avere, negli anni, riciclato capitali illeciti del clan Rinzivillo.Nell'indagine è coinvolto anche un funzionario di polizia che avrebbe agevolato gli indagati.Contestualmente, i militari stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo, a Gela e Ragusa, di aziende, disponibilità finanziarie, immobili e beni riconducibili agli indagati.In un’altra operazione la Dia di Caltanissetta ha sequestrato beni per tre milioni di euro all'imprenditore Alberto Cammarata, 50 anni, di Gela, ritenuto dagli investigatori, "contiguo a Cosa nostra e, in particolare, alla famiglia gelese facente capo a Giuseppe 'Piddu' Madonia". Il provvedimento è stato emesso dalla Corte di Cassazione e riguarda beni che erano stati sequestrati nel 2014. Si tratta in particolare di quattro aziende con sede a Gela, 47 immobili tra cui fabbricati, terreni e numerosi conti bancari.