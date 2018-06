Palermo Mafia, omicidio Agostino. Contrada: "Mai conosciuto. Non sapevo chi fosse"

Bruno Contrada (Ansa, foto d'archivio)

"Non ho mai conosciuto l'agente Nino Agostino. Non sapevo che esistesse prima della sua efferata uccisione con la moglie".Lo dice all'Ansa il dirigente della polizia di Stato ed ex numero 2 del Sisde Bruno Contrada cui ieri è stata perquisita l'abitazione, nell'ambito dell'inchiesta sull'uccisione del poliziotto a Villagrazia di Carini il 5 agosto 1989 insieme alla moglie Ida Castelluccio."Non ho mai avuto alcun rapporto con lui. Ho seguito la vicenda sulla stampa", ha aggiunto."Non ho mai dato una lettura dell'omicidio Agostino agli inquirenti. Non me ne sono occupato, ero a Roma da 4 anni quando lo hanno ucciso", ha aggiunto Contrada.