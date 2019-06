Perquisizioni della Polizia nella provincia di Trapani Mafia: operazione contro fiancheggiatori di Messina Denaro. Indagate 19 persone È solo uno degli ultimi blitz delle forze dell’ordine per cercare di trovare il boss ricercato dal 1993

Operazione della Polizia contro fiancheggiatori del super latitante Messina Denaro. Gli agenti di Trapani stanno eseguendo una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, e Campobello di Mazara. Perquisizioni che puntano a raccogliere ulteriori elementi utili alla sua cattura. Nell’operazione sono impegnati 130 uomini del Servizio Centrale Operativo di Roma e delle Squadre Mobili di Palermo e di Trapani coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. 19 le persone indagate.Nel registro degli indagati sono state iscritte "vecchie conoscenze" degli inquirenti: professionisti e uomini d'onore già condannati e ritenuti vicini al boss latitante.È solo l'ultimo blitz per cercare tracce del capomafia ricercato dal 1993. Negli ultimi anni la Dda del capoluogo ha messo a segno una serie di operazioni che hanno azzerato la rete dei favoreggiatori più stretti di Messina Denaro come diversi familiari del padrino. Due cognati sono attualmente detenuti al carcere duro poi ci sono imprenditori che, secondo gli investigatori, ne avrebbero finanziato la latitanza. Tra loro Vito Nicastri, re dell'eolico, piccolo elettricista che ha messo su una fortuna investendo nelle rinnovabili e che, per i pentiti, faceva arrivare il denaro al boss nelle valigie.In carcere, ad aprile, sono finiti anche due insospettabili Carabinieri e l'ex sindaco di Castelvetrano Antonino Vaccarino, accusati di aver passato notizie riservate sulle indagini che avrebbero dovuto portare alla cattura del boss.