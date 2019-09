SPORT

2019/09/25 13:59

Il presidente ha incontrato con il ministro per lo sport Malagò: "I buu razzisti sono sbagliati. Ma anche simulare in area lo è" "Nel mondo dello sport ognuno deve fare la propria parte. Se un giocatore si butta in area e fa finta di niente, sbaglia: non dico che questo comportamento sia peggiore di chi fa cori razzisti, ma ogni attore protagonista deve fare la sua parte nel modo eticamente migliore"

Malagò a tutto campo contro Sport e Salute: non c'è collaborazione con il Coni Condividi Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha precisato la sua posizione sul razzismo nel calcio, a margine della presentazione del progetto 'Safeguarding Policy' della Federscherma, a Roma: "Nel mondo dello sport ognuno deve fare la propria parte. Se un giocatore si butta in area e fa finta di niente, sbaglia: non

dico che questo comportamento sia peggiore di chi fa cori razzisti, ma ogni attore protagonista deve fare la sua parte nel modo eticamente migliore".



Secondo Malagò questi comportamenti "sbagliati, beceri, volgari, villani e razzisti vengono anche dalla mancanza di credibilità del sistema calcistico". Una credibilità fata di tutti gli attori che ogni giorno si vedono: dirigenti, allenatori, giocatori, atleti e anche media.



"Se un dirigente si vende una partita fa danni incalcolabili perché toglie credibilità all'intero sistema. Se un giornalista dà voce a una cosa palesemente falsa, alimenta un certo tipo di ragionamenti che creano problemi. Se un allenatore non si comporta bene sbaglia, così come sbaglia un giocatore che simula" ha spiegato il presidente del CONI.



Proprio nella giornata di ieri Malagò si è incontrato con il neo Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e al termine del dialogo aveva detto: "Da parte mia c'è la volontà di collaborare e lavorare senza conflitti evidenziando le situazioni che hanno delle criticità".



Il ministro del Movimento 5 Stelle Spadafora in merito alla questione del razzismo è stato intervistato dal quotidiano spagnolo El País: "Non penso che l'Italia sia un Paese più razzista degli altri. Dal punto di vista educativo e sportivo farò del mio meglio. L'eliminazione del razzismo dalla società è un processo lungo e costoso, che porteremo avanti, ma mi impegnerò a eliminarlo dagli stadi durante il mio mandato. Anche a costo di prendere decisioni impopolari. È giunto il momento che tutti si assumano le proprie responsabilità: istituzioni, politica, federazioni e tifosi". Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha precisato la sua posizione sul razzismo nel calcio, a margine della presentazione del progetto 'Safeguarding Policy' della Federscherma, a Roma: "Nel mondo dello sport ognuno deve fare la propria parte. Se un giocatore si butta in area e fa finta di niente, sbaglia: nondico che questo comportamento sia peggiore di chi fa cori razzisti, ma ogni attore protagonista deve fare la sua parte nel modo eticamente migliore".Secondo Malagò questi comportamenti "sbagliati, beceri, volgari, villani e razzisti vengono anche dalla mancanza di credibilità del sistema calcistico". Una credibilità fata di tutti gli attori che ogni giorno si vedono: dirigenti, allenatori, giocatori, atleti e anche media."Se un dirigente si vende una partita fa danni incalcolabili perché toglie credibilità all'intero sistema. Se un giornalista dà voce a una cosa palesemente falsa, alimenta un certo tipo di ragionamenti che creano problemi. Se un allenatore non si comporta bene sbaglia, così come sbaglia un giocatore che simula" ha spiegato il presidente del CONI.Proprio nella giornata di ieri Malagò si è incontrato con il neo Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e al termine del dialogo aveva detto: "Da parte mia c'è la volontà di collaborare e lavorare senza conflitti evidenziando le situazioni che hanno delle criticità".Il ministro del Movimento 5 Stelle Spadafora in merito alla questione del razzismo è stato intervistato dal quotidiano spagnolo El País: "Non penso che l'Italia sia un Paese più razzista degli altri. Dal punto di vista educativo e sportivo farò del mio meglio. L'eliminazione del razzismo dalla società è un processo lungo e costoso, che porteremo avanti, ma mi impegnerò a eliminarlo dagli stadi durante il mio mandato. Anche a costo di prendere decisioni impopolari. È giunto il momento che tutti si assumano le proprie responsabilità: istituzioni, politica, federazioni e tifosi".

Condividi