Napoli Malati a terra a Nola, Lorenzin: medici eroi, in ospedale problemi organizzativi Il ministro interviene sugli sviluppi del caso Nola. Ieri il governatore della Campania De Luca aveva chiesto di ''avviare immediatamente le procedure di licenziamento dei responsabili"



"Penso - afferma Lorenzin - che medici, infermieri e operatori che lavorano nei pronto soccorso dei grandi ospedali italiani siano degli eroi che fanno il loro lavoro e quando arriva un malato hanno il diritto e il dovere di curarlo. Ritengo invece - aggiunge - che vedere i pazienti sdraiati a terra sia il segno di un fenomeno di natura organizzativa su cui deve essere fatto un chiarimento molto serio perche' nella regione Campania i piani e gli atti amministrativi sono stati fatti, le reti sono state disegnate, poi sta a chi le deve realizzare e monitorare verificare che questo sia fatto bene. Fra l'altro le crisi dovute ai picchi influenzali le conosciamo con grande anticipo, il sovraffollamento dei pronto soccorso durante le feste è un tema conosciuto quindi il tempo per organizzarsi c'è"."I medici hanno fatto io proprio dovere, non vedo che responsabilità possano avere. Qua se ci sono responsabilità sono a livello apicale, a livello di Asl e 118, del perché non funziona il territorio". Ha affermato il ministro della Salute commentando il caso di Nola a margine della presentazione dei dati sui trapianti. "La Campania - ha sottolineato - deve cambiare passo, ha tutti gli atti amministrativi fatti e ora deve solo farli attuare".A difesa dell'operato dell'ospedale ieri era intervenuto Andrea De Stefano, direttore sanitario del Santa Maria: "Come si fa a mandare via pazienti, specie quelli arrivati di sera? Meglio curare a terra qualcuno che farlo andare via" dice ai cronisti, "un medico non può lasciare che un malato rimanga privo di assistenza. E quella di sabato scorso, sottolinea, è stata una giornata di "affluenza eccezionale" al pronto soccorso, complice il picco di neve e freddo che ha portato, tra l'altro, pazienti da altri bacini d'utenza a Nola per impraticabilità o disagi sulle strade provinciali e comunali. "Sono arrivate 265 persone, 37 bambini e 17 donne in stato di gravidanza anche dall'avellinese - spiega - a fronte di una media di 150 pazienti. Abbiamo 15 barelle comprese quelle delle ambulanze. Di queste 10 sono nel pronto soccorso, e, una volta esaurite quelle, ne sono state tolte 2 alle ambulanze. Poi siamo ricorsi alle coperte a terra. A terra abbiamo anche salvato una vita, applicando un defribillatore. A terra abbiamo messo anche una persona in posizione antisoffocamento. Abbiamo preferito curare le persone piuttosto che non dare assistenza".Mentre il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca ha chiesto di ''avviare immediatamente le procedure di licenziamento dei responsabili del pronto Soccorso e del presidio ospedaliero di Nola''.Il direttore sanitario dell'ospedale di Nola (Napoli), Andrea De Stefano, il responsabile del pronto soccorso, Andrea Manzi, ed il responsabile della medicina d'urgenza, Felice Avella, sono stati sospesi dal servizio in attesa dell'esito delle indagini interne per verificare le eventuali responsabilità della situazione che ha portato a sistemare due malati sul pavimento per prestare loro i primi soccorsi. Lo ha annunciato la responsabile della Asl Napoli 3 Sud, Antonietta Costantini.A difesa dei medici interviene il vescovo di Nola. "Le colpe partono dai vertici delle istituzioni e del sistema sanitario, che non vedono le enormi difficoltà dell'ospedale di Nola nel rispondere con pochi mezzi a una platea di circa 500mila cittadini. La politica non agisca, a danno avvenuto, con soluzioni buone solo a strappare un titolo di giornale", dice Beniamino Depalma, che dopo le polemiche sui malati curati per terra ha visitato l'ospedale cittadino.