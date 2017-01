Dopo le polemiche Malati a terra, raid negli uffici amministrativi dell'ospedale di Nola Ignoti sono entrati dalla finestra dell'ufficio del direttore sanitario sospeso

Condividi

Ignoti si sono introdotti nella notte negli uffici amministrativi dell'ospedale di Nola (Napoli) rovistando in alcune stanze del nosocomio. A quanto si apprende, gli sconosciuti sarebbero entrati da una finestra dell' ufficio del direttore sanitario sospeso nei giorni scorsi a seguito delle immagini di due utenti del pronto soccorso adagiati sul pavimento per la mancanza di barelle. Non è ancora chiaro se dall'ufficio, trovato a soqquadro, manchi qualche cosa.Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Nola e sul posto sono intervenuti anche i militari del nucleo investigativo di castello di cisterna per i rilievi del caso. Gli uffici sono stati chiusi per verificare l'eventuale furto di oggetti o documenti.