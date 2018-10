I danni del maltempo Maltempo Calabria, ancora senza esito ricerche bimbo disperso Morta una donna con il figlio di 7 anni, poche speranze per il fratellino di due

Si scava nel fango, si setacciano zone invase da erbacce ed arbusti, si controllano le zone colme d'acqua. Non si sono mai fermate le ricerche del bimbo di 2 anni che si trovava, giovedì sera, con la madre, Stefania Signore, 30 anni, e il fratellino di 7 anni, entrambi morti per la piena di un torrente a San Pietro Lametino, in provincia di Catanzaro.



Nella zona di campagna è stato allestito dai Vigili del fuoco un posto di comando avanzato, presieduto da un funzionario del Comando provinciale di Catanzaro e due operatori specializzati in topografia applicata al soccorso per coordinare tutte le operazioni di ricerca gestite anche con squadre di esperti. Le ricerche sono effettuate da dieci unità dei vigili del fuoco, affiancate da due unità specializzate in movimento terra e una squadra Saf fluviale. L'area è costantemente perlustrata dall'elicottero del Reparto Volo di Catania, temporaneamente dislocato presso nucleo elicotteri di Lamezia Terme. Alle ricerche partecipano anche il Soccorso Alpino, la guardia di finanza, la polizia di Stato ed i volontari della Protezione civile.



Protezione civile: prima sicurezza e poi conta danni

"Prima dobbiamo cercare i dispersi e mettere in sicurezza i luoghi colpiti dall'alluvione per garantire l'incolumità delle persone che ci vivono e poi cominceremo la conta dei danni, che sono comunque, posso anticiparlo, molto ingenti". Lo dice all'ANSA il Capo della Protezione civile calabrese, Carlo Tansi, rispondendo alla domanda su una possibile quantificazione dei danni provocati dall'alluvione che ha colpito molte zone della Calabria in particolare nella giornata di ieri.



Emergenza non ancora finita

"L'emergenza - spiega Tansi - non èancora finita. La pioggia, anche se in quantità inferiore rispetto a ieri, sta flagellando ancora molte zone della Calabria. L'area maggiormente colpita dal nubifragio non ètanto quella del Lametino, anche se lì purtroppo abbiamo dovuto contare due vittime, una donna ed il figlio di sette anni, mentre un altro figlio di due anni della stessa donna risulta ancora disperso, bensì la fascia jonica compresa tra le province di Crotone, che èla più danneggiata, e di Catanzaro. Nel crotonese, in particolare, ancora la scorsa notte sono esondati due torrenti, con conseguente allagamento di ampie zone e di molte abitazioni.



Allerta arancione fino alla mezzanotte

E' stato necessario evacuare a titolo cautelativo oltre duecento persone che adesso, progressivamente, grazie al miglioramento delle condizioni atmosferiche, stanno facendo rientro nelle loro case. Dobbiamo essere molto cauti, comunque. Fino alla mezzanotte di oggi permane in tutta la Calabria l'allerta arancione, mentre per domani èprevista l'allerta gialla, con le cautele per tutti che ne conseguono. Il pericolo é sempre incombente e bisogna essere preparati a tutto".







Presidente Regione: chiederemo lo stato di emergenza

"Si fa sempre più drammatica la situazione in Calabria a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito tutto il territorio regionale. Nelle prossime ore avanzeremo la richiesta dello stato di emergenza". Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. "Siamo di fronte - rileva ancora Oliverio - ad una situazione di assoluta emergenza dal Reggino al Crotonese, dalle Serre al Catanzarese, dal Cosentino al lametino e in tutta la zona dello Jonio e del Tirreno".



Allagamenti anche a Catania dopo il violento nubifragio

Il giorno dopo il nubifragio, inizia a delinearsi l'elenco dei danni provocati dal maltempo. Le bombe d'acqua che hanno interessato Catania hanno creato notevoli problemi ad alcuni quartieri cittadini e alla viabilità in generale, tanto da costringere il sindaco Salvo Pogliese a chiudere le scuole: "Una misura che serve a consentire ai nostri tecnici di effettuare sopralluoghi nelle strutture e verificare eventuali danni provocati dalle due bombe d'acqua abbattutesi su Catania".