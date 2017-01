Maltempo Continua il grande freddo, gelo e neve al Centro-Sud. Emergenza in Abruzzo, manca elettricità Freddo e maltempo su tutta l'Italia con nevicate soprattutto al centro-sud. Condizioni che si trascineranno anche nei prossimi giorni, come prevede l'allerta meteo della Protezione civile. In Abruzzo a migliaia di utenti manca l'elettricità

Il gelo continua a flagellare l'Italia, in particolare al Centro-Sud, dove sono forti i disagi a causa di vento, pioggia e nevicate. I maltempo dovrebbe continuare nella prima parte della settimana con una graduale attenuazione dei fenomeni nella seconda parte. Tra la Romagna e il Molise le precipitazioni nevose potranno risultare abbondanti. A Nord il tempo resta più asciutto, ma particolarmente freddo. Attenzione anche ai venti molto forti.il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede da oggi, sopra i 500 metri ma localmente anche a quote inferiori, il persistere di nevicate sulla Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati, tendenti ad abbondanti nella giornata di martedì 17. La neve continuera cadere anche su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, a partire dai 100-300 metri e localmente anche a quote di pianura, con quantitativi che in Umbria saranno da deboli a moderati, mentre sulle altre Regioni si prevedono abbondanti o molto abbondanti.Sono 42mila in Abruzzo le utenze interessate dai disservizi, secondo i dati comunicati da Enel alla Protezione civile. A Teramo fino a mezzo metro di neve nei quartieri alti, quasi un metro ad Atri, stanno creando difficoltà alla viabilità ma soprattutto ai tralicci Enel. Quartieri e intere frazioni sono senza energia elettrica, molti addirittura da ieri sera, e la concomitanza con la chiusura delle scuole sta creando disagi soprattutto in quelle abitazioni dove il riscaldamento risente di questa condizione. Ritardi anche di diverse ore e disagi all'aeroporto d'Abruzzo.Autostrade per l'Italia comunica che alle ore 11:15 circa, sull'A14 Bologna Taranto è stato chiuso il tratto tra Val di Sangro e Pescara ovest in direzione nord e tra Pescara nord e Pescara sud in direzione sud a causa della caduta in carreggiata di un cavo di media tensione che ha ceduto per il peso delle abbondanti nevicate che stanno interessando la zona dalla notte di ieri.Scuole chiuse in Abruzzo, Molise e in diverse zone della PugliaDivieto temporaneo per i mezzi pesanti, sul tratto abruzzese dell’autostrada A14 e su A24 e A25 a causa delle intense nevicate delle ultime ore. Sulla A14 il tratto interessato è quello compreso tra i caselli di Val Vibrata e Vasto Sud, in entrambe le direzioni. La situazione peggiore al momento si registra nel Chietino e, in particolare, nella zona di Lanciano, dove nevica intensamente. Stop ai mezzi pesanti anche sulla A24 Roma-Teramo e sulla A25 Roma-Pescara, in entrambe le direzioni. I caselli sono presidiati dalle forze dell’ordine che consentono l’accesso solo ai mezzileggeri dotati di gomme da neve o con catene già montate.