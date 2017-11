Maltempo: Italia sferzata dai nubifragi, allerta in Basilicata e Veneto Allagamenti, colate di fango e black out al sud. A Reggio Calabria, tombini saltati e persone bloccate in casa. Positano sotto una coltre di fango. Prima neve su Alpi e Appennini

Temporali, vento e primi fiocchi di neve: Da ieri, l'annunciata perturbazione atlantica funesta gran parte dell'Italia e lo farà ancora per qualche giorno, con l'unica eccezione di mercoledì. E se da una parte ha chiuso la difficile parentesi della siccità, dall'altra ha creato notevoli disagi tra allagamenti e black out

Allagamenti, colate fango e black out in Campania

Disagi nel Napoletano e in varie zone della Campania a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla regione durante la notte e nelle prime ore del mattino. Il temporale ha provocato un blackout in una limitata area del centro di Napoli che ha coinvolto circa 90 utenze; l'elettricità è stata ripristinata nel giro di qualche ora. Infiltrazioni d'acqua hanno inoltre causato la temporanea chiusura della stazione Municipio della linea 1 della metropolitana. In provincia di Avellino, e in particolare nella zona di Montoro, pioggia e vento hanno causato la caduta di alcuni alberi e costretto i vigili del fuoco a diversi interventi. Anche nel Casertano, soprattutto nell'area di Santa Maria Capua Vetere, il temporale ha causato danni alle strade.

Notte di duro lavoro nel salernitano, criticità ad Angri e Positano

Detriti, terra e tronchi d'albero tra le strade. Si presenta cosi' stamattina Angri, comune dell'Agro Sarnese - Nocerino, a Nord di Salerno, dopo i violenti temporali di stanotte. Una situazione che ha indotto il sindaco, Cosimo Ferraioli, a suggerire ai cittadini "di non uscire per il centro cittadino fino alla rimozione del materiale". Il primo cittadino, disponendo la chiusura di tutte le scuole per la giornata di oggi, parla di "evidenti danni registrati". Corso Italia, a pochi metri dal castello Doria, e' invaso da fango e detriti che stanno causando disagi alla circolazione e agli abitanti. Intanto, sono a lavoro i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e la protezione civile per ripristinare, in tempi brevi, la regolare

circolazione viaria. La pioggia abbondante sta causando disagi anche a Positano, in Costiera amalfitana. In spiaggia si sono riversati acqua e detriti causando allagamenti in qualche ristorante e lo spostamento di alcune barche posizionate

sull'arenile. Il vice sindaco del Comune costiero, Francesco Fusco, all'Agi sottolinea che "si sta fronteggiando una situazione che comunque non e' ordinaria".





Nubifragio a Reggio Calabria, allagamenti e disagi

Un violento nubifragio si abbattuto all'alba di stamani a Reggio Calabria. Una grande quantità di pioggia è caduta tra le 4 e le 7 del mattino, provocando allagamenti, tombini saltati e vari incidenti. In Viale Europa, un'auto si ribaltata a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia e da detriti finiti sulla carreggiata. Gli abitanti di alcuni condomini sono rimasti bloccati in casa, La situazione appare in miglioramento anche se il cielo coperto e la pioggia potrebbe riprendere a cadere.







Crotone, convocata unità di crisi in prefettura

Il Prefetto di Crotone, Cosima Di Stani, ha convocato un'unita' di crisi al fine di monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo sul territorio della provincia. La prefettura, spiega una nota, intende "operare un punto di situazione aggiornato, in particolare, sul territorio di Petilia Policastro, gia' in passato interessato da dissesto idrogeologico. L'unita' di crisi restera' permanentemente allertata, pronta a riunirsi nuovamente - si legge infine - se necessario".



Marea a Venezia tocca 127 cm, non accadeva da 4 anni

Ha toccato una punta massima di 127 centimetri, uno in pi rispetto alla segnalazione iniziale, la marea registrata questa notte alle 23.50 a Venezia. Lo rileva il Centro maree del Comune sottolineando che la rilevazione stata effettuata al mareografo di Punta della Salute. E' da qualche anno che non si verificava un fenomeno di questa intensit: l'ultima volta che si sono registrati valori superiori ai 125 centimetri stato il 12 febbraio 2013, giorno in cui la marea ha raggiunto i 143 centimetri. Il fenomeno stato causato da una forte perturbazione che ha generato una saccatura sul golfo di Genova, all'origine dei venti di scirocco che hanno interessato il mare Adriatico. Le previsioni meteorologiche avevano ipotizzato il progressivo intensificarsi della forza del vento che avrebbe dovuto bruscamente interrompersi al passaggio della perturbazione. Ci non avvenuto e il vento ha continuato a soffiare a circa 60 chilometri l'ora oltre il limite orario previsto. Il perdurare del vento ha causato il progressivo innalzamento del livello del mare.



Disagi nel Cuneese, chiusi collegamenti con la Francia

Disagi, a causa del maltempo, sulle strade che collegano l'Italia e la Francia attraverso la provincia di Cuneo. Il tunnel di Tenda, sulla strada statale 20, che collega la val Vermenagna alla val Roja, stato provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente tra mezzi pesanti accaduto intorno alle 6 di questa mattina sul lato francese. Situazione analoga sul colle della Maddalena, in valle Stura, dove un mezzo pesante si bloccato di traverso sulla carreggiata. Al momento non sono noti i tempi di riapertura di entrambi i collegamenti.







A Caserta disagi e polemiche, acqua in alcuni reparti ospedale

Caserta in tilt per il maltempo, tra sottopassi allagati, auto in panne nell'acqua, lunghe code per entrare in citt, garage allagati, e persino l'ospedale che si ritrovato senza corrente e con alcuni reparti ai piani bassi dove ci sono state sostanziose infiltrazioni d'acqua. Una vera bomba d'acqua che ha allagato tutte le strade cittadine, con il sistema fognario che andato in tilt; precipitazioni talmente intense che l'acqua penetrata nelle auto in sosta con i finestrini chiusi.

Disagi all'ospedale di Caserta, dove in alcuni reparti entrata l'acqua e le fogne non hanno retto. Subito sono scattate

le polemiche politiche. Sulla sua pagina Facebook, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Viglione

afferma che "non possibile che un ospedale che rappresenta l'unico punto di riferimento per la citt e per molti comuni

dell'hinterland, alle prime piogge, anche se insistenti, precipita in una situazione del genere. Speriamo che la situazione migliori e gi oggi vengano prese le adeguate contromisure"



Anticipo d'inverno sulle Dolomiti

Vaste zone del Trentino Alto Adige oggi si presentano in bianco. Sulle Dolomiti, come anche sulle montagne tra la val d'Ultimo e il Brennero, sono caduti fino a 60 centimetri di neve, che fanno ben sperare agli appassionati dello sci in vista dell'avvio della stagione il 25 novembre. La neve scesa fino ai 700 metri di quota, a Corvara si registrano attualmente 28 cm, a Selva di val Gardena 18 cm e a Nova Ponente 15 cm. A Monguelfo alcuni alberi sradicati hanno causato un blackout di alcune ore, che ha interessato anche il riscaldamento della scuola che rimasta chiusa. Domani, spiega

il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin, sono attesi altri 10 centimetri di neve.

Neve, piogge e allagamenti in Friuli

Neve al di sopra dei mille metri, piogge che hanno raggiunto i 250 mm sulle Prealpi Carniche, scirocco con raffiche intorno ai 70 kmh sulla costa, allagamenti e la caduta di qualche albero hanno caratterizzato l'ondata di maltempo che ha investito il Friuli Venezia Giulia la scorsa notte. A Grado (Gorizia) si sono allagate alcune strade del centro cittadino; allagamenti - riferisce la Protezione civile, impegnata con 50 volontari sul territorio - sono stati segnalati anche a Pordenone, Pozzuolo del Friuli, Sacile, Artegna, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons e Zoppola. Il Servizio viabilit della ex Provincia di Pordenone ha disposto la chiusura del guado di Rauscedo e del guado di Murlis tra Cordenons e Zoppola, mentre il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche ha fatto aprire il servizio di piena sul Livenza, dopo il superamento del livello di guardia a San Cassiano. In serata previsto l'arrivo della bora sulla costa, con raffiche intorno ai 100 kmh.



Cime imbiancate in Valle d'Aosta

Dopo la siccit arrivata la neve in Valle d'Aosta, oltre i 1.500 metri di quota. Esigui per ora i quantitativi caduti (10-15 centimetri), ma le principali localit turistiche sono state imbiancate: da Courmayeur a Breuil-Cervinia, da Gressoney a Cogne. Alle schiarite della mattinata di oggi, seguir - secondo le previsioni dell'ufficio meteo regionale - un ripresa delle precipitazioni, generalmente di debole intensit e pi probabili nelle zone confinanti con il Piemonte.



Albero cade e danneggia 7 auto davanti discoteca a Milano

Un albero e' precipitato questa notte intorno alle 3:30 a causa del maltempo nei pressi della discoteca Old Fashion di Milano, in zona Parco Sempione. La caduta del grosso albero ha provocato danni a 7 auto parcheggiate ma non ci sono stati feriti. Sul posto numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco: l'intervento si e' protratto fino a questa mattina.



Regione Veneto dichiara stato di crisi

La Regione dichiarer lo stato di crisi per gli eventi meteorici che hanno colpito in queste ultime ore il Veneto, in modo particolare la provincia di Treviso. Verr inoltre chiesta al governo la dichiarazione dello stato di emergenza. A comunicarlo il Presidente Zaia che ha seguito l'evoluzione del maltempo, che ha interessato particolarmente i territori dei comuni di Codogn, San Fior, S. Vendemiano e Conegliano. Sono state registrate pi di cento chiamate ai Vigili del Fuoco. "A causa delle intense precipitazioni - fa presente l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin - la situazione pi grave si avuta a seguito dell'esondazione di due corsi d'acqua, il Ghebo a Codogn e il Cervada a S. Vendemiano, entrambi affluenti del torrente Monticano. Criticit si sono registrate anche lungo tutta l'asta dello stesso Monticano e del fiume Livenza, che per questo sono stati continuamente monitorati. A Oderzo non si sono avute esondazioni grazie agli interventi effettuati nel 2016 dal Genio Civile". "La situazione, che ha visto l'attivazione di decine di squadre della protezione civile, sta lentamente tornando alla normalit - sottolinea -. Una quindicina di squadre sono ancora operative con motopompe e altre attrezzature nelle zone pi colpite". L'assessore fa rilevare che altri disagi ci sono stati per il maltempo anche nel bellunese dove stata chiusa la strada del Mis per una frana. Ulteriori interruzioni si sono avute sulle strade della provincia a causa della caduta di alberi, ma che sono stati prontamente rimossi.

