La Protezione Civile: "Situazione apocalittica" Maltempo. Il Veneto in ginocchio, Mattarella chiama Zaia: "Impressionato e addolorato" Il Presidente ha assicurato che seguirà personalmente la vicenda, affinché venga avviato rapidamente un piano di interventi. La conta delle vittime intanto aumenta: ieri altri due morti. Allerta arancione in 6 regioni

Condividi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato oggi pomeriggio al Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Il Capo dello Stato ha detto di essere rimasto molto impressionato e addolorato dalle immagini della devastazione delle valli del Bellunese e di tante altre zone del Veneto.



Esprimendo la propria vicinanza e solidarietà alla Regione e alle popolazioni colpite dalla violenza del maltempo, il Presidente ha assicurato che seguirà personalmente la vicenda, affinché venga avviato rapidamente un piano di interventi per il recupero infrastrutturale, edilizio e ambientale ed evitare il fenomeno della spopolamento delle valli montane.

Il capo protezione Civile, Borrelli: "In Veneto situazione apocalittica"

"Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto più pesante". Lo ha detto a Belluno il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli all'incontro con il presidente del Veneto Luca Zaia, al termine del sopralluogo sulle zone colpite dal maltempo. "La situazione - ha detto - è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli".





Nel bellunese, ai danni enormi degli scorsi giorni si è aggiunta una frana di terra e fango che ha completamente ostruito, ieri mattina, la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati alcuni comuni a nord dello smottamento, 27 le strade interrotte, criticità per acqua e luce. Preoccupa, inoltre, il Po il cui livello idrometrico è salito di quasi 2,5 metri nelle ultime 24 ore per effetto delle piogge.

#3nov #Belluno, ricognizione sulla diga #Comelico effettuata con i #droni dei #vigilidelfuoco, mentre proseguono gli interventi per il #maltempo su tutto il territorio provinciale colpito pic.twitter.com/voQxLwFOi7 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 3 novembre 2018

Gravi danni ad altra foresta legno Stradivari

Dopo quella in Val di Fiemme, in Trentino Alto Adige, anche la seconda foresta per importanza per la presenza di abeti rossi dai quali si ricava il legno per realizzare gli Stradivari, ha subito gravissimi danni. Si tratta della Val Saisera, una foresta in frazione di Valbruna Malborghetto che si trova nella zona di Tarvisio (Udine) in alto Friuli, vicina al confine con l'Austria. Lo rende noto Aigae, Guide ambientali escursionistiche, per bocca del rappresentanteFvg, Franco Polo.



Ancora vittime. Stop tasse nelle zone colpite

Il maltempo uccide ancora: una turista tedesca che faceva trekking con la famiglia è stata colpita in pieno da un fulmine a Carloforte, nel Sud ovest della Sardegna, mentre nell'ospedale di Trento, dopo quattro giorni di agonia, è morto anche Denis Magnani, 34 anni, colpito pure lui da un fulmine, in Val di Non.



L'emergenza non abbandona dunque l'Italia e per le zone maggiormente colpite, in particolare Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo pensa allo stop di tasse e cartelle. Lo ha preannunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria che deve essere accompagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture". Una conference call tra i governatori Toti, Zaia e Fedriga, il premier Conte e il sottosegretario Giorgetti si è tenuta in serata: il Governo ha assicurato "massima attenzione" e l'adozione di ogni provvedimento necessario.



Salvini: 200 milioni di euro per le popolazioni colpite

"La devastazione a #Belluno, la montagna senza più alberi. Mi si stringe il cuore. Domani sarò sul posto, stiamo già cercando (e trovando) i primi 200 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da questi disastri, dal Veneto alla Sicilia". Lo scrive in un tweet il vicepremier, Matteo Salvini, postando un video degli effetti del maltempo nel bellunese.



Allerta arancione in Veneto, Fvg, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia e Sardegna

La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: dalla serata di oggi, venti forti meridionali, con raffiche di burrasca, sulla Sicilia in estensione nella giornata di domani a Calabria, Basilicata, Puglia, specie settori ionici e settori costieri di Lazio e Campania. Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni ,a prevalente carattere temporalesco, sulla Calabria, specie settori ionici centro-meridionali, in estensione a Basilicata e Puglia.

Dalla tarda mattinata di domani, l'avviso prevede inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco su Lazio, specie settori meridionali, Campania e Piemonte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione su parte di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria, sull'intero territorio della Sicilia e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Allerta gialla su alcuni bacini in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, oltre che su tutto il territorio di Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, gran parte del Molise e sui restanti settori della Calabria e della Sardegna.

Lazio, Zingaretti: "Chiederemo lo Stato di emergenza"

"Lunedì mattina sarò nei comuni della provincia di Latina colpiti dall'evento atmosferico dei giorni scorsi. Mercoledì la Regione Lazio ha dichiarato lo stato di calamità naturale. In queste ore stiamo completando la conta dei danni che invieremo, appena completata, al Governo per chiedere lo Stato di emergenza per i territori devastati dalla pioggia e dal maltempo". Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.



Numero di solidarietà 45500

Danni per centinaia di milioni in Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto, i cui presidenti hanno chiesto e ottenuto l'attivazione di un numero di solidarietà il 45500 che sarà attivo dalla mezzanotte del 4 novembre. Alcuni istituti di credito hanno sospeso per 12 mesi i ratei dei finanziamenti a famiglie e imprese e offerto prestiti a condizioni agevolate.



Danni e paura a Ischia

Un grosso muro perimetrale di un albergo a Casamicciola è franato ieri mattina a causa delle forti piogge. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza Marina, che è stata invasa da massi e detriti. Sempre ad Ischia un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere finito con il suo furgone in un'area allagata; soccorso anche un altro bloccato in un sottopasso. Nel palermitano, due operai agricoli scomparsi in un'azienda vicino la diga Fanaco, in una zona in cui imperversava il maltempo, hanno fatto scattare l'allarme: dopo alcune ore sono stati ritrovati infreddoliti, masani e salvi. Danni a Sciacca, nell' Agrigentino, dove è nuovamente straripato il torrente Cansalamone; allerta anche nel corleonese.



Sono stati oltre 14.000 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco effettuati sul territorio nazionale dall'inizio dell'emergenza e 5.000 i pompieri impegnati anche oggi.