Maltempo, allagamenti ed esondazioni in Sardegna: scuole e strade chiuse Piogge e temporali soprattutto nella parte meridionale dell'isola. Soccorse numerose persone in difficoltà. L'avviso di condizioni meteo avverse, diffuso dalla Protezione civile regionale, durerà almeno fino alla mezzanotte di oggi. Ed è allerta gialla anche per rischio idrogeologico

Condividi

🔴 #maltempo violenti nubifragi nella notte in #Sardegna persone messe in salvo da allagamenti nel cagliaritano e in Ogliastra Segui le info @TgrSardegna @TgrRai pic.twitter.com/5nMCBULov5 — Flavia Corda (@FlaviaCorda) 10 ottobre 2018



Allagamenti, esondazioni, disagi. Abbondanti piogge e temporali da ieri si sono abbattuti sulla Sardegna soprattutto nella parte meridionale dell'isola (nel Sarrabus in particolare) e in Ogliastra. L'avviso di condizioni meteo avverse, diffuso dalla Protezione civile regionale, durerà almeno fino alla mezzanotte di oggi. Ed è allerta gialla anche per rischio idrogeologico.Nel Cagliaritano, a Uta e Capoterra, i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale. Ieri sera nel territorio di Sarroch le piogge hanno provocato allagamenti sulla variante della strada statale 195. E la situazione ha fattotornare alla mente la tragica alluvione del 22 ottobre di dieci anni fa, quando morirono quattro persone.Una squadra e il gruppo sommozzatori dei vigili del fuoco hanno soccorso nella zona fra San Priamo e Castiadas (Sarrabus) alcune persone in difficoltà dopo che la loro auto si è ritrovata circondata dall'acqua. A Uta sono stati chiusi il ponte sul Cixerri nella strada tra la Via Ponte e la viabilità in direzione Monte Arcosu, sia il ponte sommergibile sottostante via Sant'Ambrogio.Fra Castiadas e San Vito i carabinieri sono intervenuti, assieme ai vigili del fuoco, per raggiungere alcune famiglie rimaste isolate e trasferirle in zone più sicure.