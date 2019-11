Chiusa per crollo una strada a Trieste Maltempo: allagamenti, scuole chiuse nell'Alessandrino. Genova: allerta arancione. In arrivo cicloni

Pioggia e neve continuano a cadere in provincia di Alessandria soprattutto nelle zone appenniniche, al confine con la Liguria, e fino a bassa quota sulle valli Erro e Bormida.La Protezione civile segnala allagamenti anche nell'Alessandrino e in Alto Monferrato.Le scuole sono chiuse in 36 Comuni. Ad Alessandria le lezioni sono state sospese nella scuola media del sobborgo di Spinetta Marengo.A Bosco Marengo i vigili del fuoco sono intervenuti per un'automobile bloccata in un sottopasso: al loro arrivo, nella vettura non c'era nessuno.Resta l'allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico a Genova, ma oggi le scuole sono regolarmente aperte. Lo ha deciso il Centro operativo comunale in una riunione alle 5.30 di questa mattina.Intanto, è stato istituito il presidio territoriale per il controllo e il monitoraggio dei corsi d'acqua comunali. Sono previste 20 pattuglie della polizia municipale e 10 squadre dei volontari in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h24 per tutta la durata dell'allerta.Le pattuglie e le squadre sono pronte a dare l'allarme e a prevedere le azioni di messa in sicurezza.Le direzioni del Comune, i municipi e le aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione.Chiusi il Museo civico di storia naturale 'G. Doria', la Loggia di piazza Banchi, le Biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Palasciano, Servitano, Gallino e Cervetto.Per quanto riguarda la metropolitana, resteranno chiusi fino alla fine dell’allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all'interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa.La stazione metro di Brignole sarrà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l'ascensore di Quezzi restano chiusi.La pioggia incessante ha provocato un crollo di una strada tra via Cordaroli porta a piazza Tra i Rivi a Trieste. Il tratto è chiuso al trafficoUn tappeto di rifiuti. Accanto all'erosione ed ai danni provocati alle strutture balneari di Fregene sud e Focene, è l'altra faccia dei segni che stanno lasciando, anche sul litorale di Fiumicino, le ripetute mareggiate e l'ondata di maltempo. A farne le spese, e non è la prima volta, le scogliere a difesa dell'abitato di Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, ed il vecchio faro, uno dei simboli di Fiumicino.Ammassi di rifiuti, trascinati dalla furia delle onde, anche questa mattina imponente, coprono gli scogli: tronchi, legni, plastiche, copertoni, scarpe, bottiglie di vetro, gomma piuma. L'inquinamento, per il momento, è più limitato invece sulle spiagge.Intanto l'amministrazione comunale di Fiumicino, dopo aver chiesto ieri alla Regione lo stato di calamità per i danni sulla costa di Fregene e Focene, convocherà un consiglio comunale straordinario sulla problematica, ormai cronica, dell'erosione.Non accenna a fermarsi il treno di cicloni che ormai da quasi venti giorni sta provocando numerose ondate di maltempo sull'Italia. Oggi è previsto l'ennesimo vortice alimentato da correnti più fresche oceaniche e sospinto da venti di Scirocco porterà maltempo su mezzo Paese.Le previsioni di ilmeteo.it che avvisano piogge sul Nord in con nubifragi sulla Liguria e sul Piemonte settentrionale.Non mancheranno le nevicate, ancora diffuse su tutto l'arco alpino a partire dai 1200 metri circa, localmente a quote più basse sul Piemonte sudoccidentale e sui rilievi liguri.Spostandoci al Centro i temporali flagelleranno Toscana e Lazio, come a Firenze e Roma, al mattino anche la Sardegna. Il maltempo raggiungerà anche il Sud dove una forte linea temporalesca attraverserà la Sicilia per poi raggiungere la Calabria meridionale e quindi il Salento.Piogge e temporali si abbatteranno tra giovedì e venerdì sul Nordovest e le regioni tirreniche. Il team annuncia l'arrivo di un altro ciclone per il weekend, che dovrebbe puntare il Sud Italia provocando una violenta ondata di maltempo su Sicilia e Calabria.