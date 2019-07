Protezione Civile Maltempo, è allerta arancione nelle Marche e in Abruzzo

Oggi deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici dell'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).L'avviso prevede dalla mattinata di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto - prosegue la nota - è stata valutata per oggi allerta arancione per rischio temporali sull'area meridionale delle Marche e su gran parte dell'Abruzzo. Valutata, inoltre, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia e Veneto, sull'area centro orientale dell'Emilia-Romagna, su gran parte della Toscana, sul restante territorio di Marche e Abruzzo, su Umbria, Lazio, Molise, Calabria, Basilicata e Puglia.