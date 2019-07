Oggi sono previste piogge e temporali al centro-nord Maltempo, allerta gialla in sette regioni Sorvegliate speciali Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Piemonte e Toscana. Una vasta perturbazione porterà sul Nord una nuova fase di maltempo, anche di forte intensità. In serata scenderà al centro-sud e sulle isole

Condividi

Meno caldo da oggi ma allerta gialla della protezione civile in buona parte delle penisola per piogge e temporali previsti nelle prossime ore soprattutto al nord. Una vasta perturbazione è presente su gran parte dell'Europa centro-orientale e porterà da oggi sulle regioni settentrionali una nuova fase di maltempo anche di forte intensità.Da questa sera e in particolare nella giornata di mercoledì, una nuova perturbazione, in arrivo dal Mediterraneo occidentale, determinerà un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni centrali peninsulari. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Il maltempo dovrebbe colpire in particolare le pianure e il Piemonte meridionale. Sono le previsioni di Arpa Agenzia regionale per la protezione ambientale. "L'aumento di umidità negli strati bassi dell'atmosfera e il transito di aria più fresca in quota - spiega l’Arpa - provocheranno già da questa mattina temporali sulle zone pedemontane alpine che si intensificheranno nel corso del pomeriggio transitando sulle zone di pianura. Alle piogge intense per temporali saranno associate anche grandinate e forti raffiche di vento. Un'attenuazione dei fenomeni è attesa dalla tarda serata"Chiediamo alle istituzioni uno snellimento delle pratiche burocratiche in modo da aiutare i risicoltori a ripartire dopo il disastro". L'appello arriva da Confagricoltura Vercelli-Biella dopo la violenta grandinata che ha colpito sabato sera la fascia sud e sud ovest di Vercelli. La tempesta di ghiaccio ha provocato, in alcuni casi, ingenti danni ai raccolti di riso e mais, così come a essiccatoi, trattori, tettoie e magazzini. "Il problema non riguarda tanto il danno in campo - commenta il presidente dell'unione interprovinciale agricoltori, Giovanni Perinotti – perché siamo assicurati. Ad essere colpiti pesantemente sono state le strutture e i macchinari agricoli che si trovano all'aperto: i tempi di smaltimento dei rifiuti e di ricostruzione sono fondamentali, perché i magazzini devono essere in ordine entro l'inizio del raccolto, previsto dopo agosto”.