Strade allagate e alberi caduti Maltempo, allerta rossa nel Nord e centro Italia: ancora nubifragi e forte vento Alto rischio idrogeologico su tutti i settori alpini e prealpini. In nottata e nella giornata di domani attese le piene dei fiumi Adige e Piave

Continua l'intensa fase di maltempo su molte regioni italiane. Per oggi sono previste piogge forti e incessanti su tutti i settori alpini e prealpini del Nord, su Liguria, Toscana e Lazio. Piogge e temporali poi colpiranno anche il Sud, in particolare la Campania, la Sicilia e la Calabria ionica. Alto rischio idrogeologico su tutti i settori alpini e prealpini dove i fiumi, già ingrossati, potrebbero straripare in molti paesi, mentre in nottata e nella giornata di domani saranno attese le piene dei principali fiumi come ad esempio l'Adige e il Piave. Le piogge insisteranno sulle zone montuose per altre 18-24 ore.In molte zone del nord e del centro Italia è scattata l'allerta "rossa", sia per il rischio di violenti nubifragi che per le ripercussioni idrogeologiche. Strade allagate e alberi caduti. A Roma e provincia, come in molte altre regioni e città italiane le scuole sono rimaste chiuse.E' stato chiuso, per il maltempo, il passo del Sempione che collega l'Ossola al Canton Vallese. Le autorità svizzere hanno deciso di chiudere il valico (2000 metri di altitudine) a causa delle pessime previsioni meteo che prevedono per oggi neve e piogge abbondanti a cavallo tra il Vallese e le valli ossolane. Il traffico è interdetto per 24 ore, dalle 10 di stamattina sino alle 10 di domani. Nei Comuni del Verbano Cusio Ossola, in accordo con la Prefettura, sono state messe in allarme le squadre di Protezione civile.Mezzi scortati sull'A1 Milano-Bologna nel tratto tra Piacenza e il bivio per la diramazione Fiorenzuola a causa di un allagamento. Lo rende noto Luceverde su Twitter.Tromba d'aria, grandine, pioggia torrenziale e mareggiata alla Spezia, con treni fermi dalle 9.30 per detriti che sono caduti sui binari. Allagamenti in molti Comuni dello Spezzino. A Monterosso, alla Cinque Terre, i sottopassi sono allagati. Il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l'evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: i rivi sono al massimo della capienza. Scuole chiuse per allerta in quasi tutta la Liguria. Monterosso è uno dei comuni alluvionati nel 2011,quando alle Cinque Terre ci furono diversi morti.Continua anche oggi l'ondata di maltempo sulla provincia di Bergamo. A Vilminore di Scalve cinque famiglie sono fuori casa a causa di una frana che minaccia le loro abitazioni, mentre il sindaco Pietrò Orrù ha deciso di chiudere per oggi le scuole, come riporta oggi l'Eco di Bergamo. In valle Seriana invece tre ponti sul fiume Serio sono transennati, quindi chiusi per automezzi e pedoni: si tratta dei ponti di Albino in viale Stazione, quello che collega Nembro a Pradalunga e Gavarno e dell'ex ponte ferroviario, ora ciclabile, di Ponte Nossa. Alcune altre strade risultano poi bloccate in alta Valle Seriana, mentre in valle Brembana è sorvegliato speciale il fiume Brembo, che ha superato la portata massima.Scuole chiuse oggi in provincia di Alessandria, in via cautelativa, a seguito dell'allerta arancione emessa da Arpa per la forte perturbazione che sta interessando, in particolare, il nord e il sud est del Piemonte. Le scuole sono chiuse ad Alessandria città e ad Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Bistagno, Rocchetta Ligure, Acqui Terme. Dalla sala operativa della Protezione Civile piemontese aperta da ieri pomeriggio non si segnalano, al momento, particolari criticità nelle aree maggiormente colpite dalle piogge ed è stato attivato il volontariato dei coordinamenti provinciali, pronto a muoversi se necessario: una trentina di essi sono presenti nelle sale aperte sul territorio.Stato di allerta soprattutto in Veneto, dove è interessata in particolare la Laguna di Venezia, per il rischio di acqua alta eccezionale, e il Veneto orientale, per l'ingrossamento dei principali corsi d'acqua. Il Comune e la Città metropolitana di Venezia oggi e domani terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Disposta anche la chiusura delle scuole nelle province di Belluno, Vicenza, Treviso, Padova. Scuole chiuse anche in Toscana, nei comuni della costa livornese e di quella grossetana.Nuove piogge abbondanti, con vento di scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 mm nell'arco di 12/18 ore,mentre sulla bassa pianura e lungo la costa le piogge saranno intermittenti e più moderate, ma dove lo Scirocco soffierà in serata con raffiche superiori ai 100 km orari sulla costa e 150 km sulla zona montana in quota. E' l'allerta meteo diffusa questa mattina dalla Protezione civile, il cui bollettino prevede il passaggio del fronte principale del maltempo dopo mezzanotte, con piogge e temporali diffusi anche su pianura e costa e vento in rotazione a Libeccio e relativa attenuazione. In nottata la situazione difficile si era attenuata, nonostante una instabilità atmosferica sull'Isontino che ha causato la caduta di 75 mm di pioggia in 3 ore. Segnalati allagamenti a Fiumicello, Villa Vicentina, Sagrado; a Pordenone chiuso un sottopasso ferroviario sulla SP70, a San Leonardo caduti alberi. Vengono monitorati i livelli dei fiumi Meduna e Tagliamento.Alberi e rami caduti in strada indiverse zone di Roma a causa del maltempo. Al momento è stata chiusa al traffico una corsia di via di Porta Maggiore come anche a via Milano, nel centro storico, per la caduta di alberi e rami sulla carreggiata. In via della Tecnica all'Eur un albero è caduto su un'auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. Rami e alberi in strada anche a via Pannonia a San Giovanni e su via di Brava. Le scuole di ogni ordine e grado nella città di Roma resteranno chiuse per gli studenti, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che prevede la sospensione dell'attività educativa e scolastica, compresi asili nido e scuole dell'infanzia, su tutto il territorio cittadino. Gli istituti saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici.Capri è attualmente isolata a causa del maltempo. I collegamenti marittimi da Napoli e da Sorrento verso l'isola azzurra sono, infatti, interrotti da questa mattina per le proibitive condizioni meteo-marine. Stop sia ai mezzi di navigazione veloce che ai traghetti. Sull'isola soffia un forte vento di scirocco e il mare si presenta agitato. Sono stati tutti sospesi i collegamenti tra Ischia e la terraferma. Oltre agli aliscafi,già fermi nei porti da ieri, anche le navi della Caremar e della Medmar sono rimaste attraccate in banchina per il forte vento di scirocco. Lo conferma il comandante della Guardia Costiera di Ischia, tenente di vascello Andrea Meloni. A Ischia Porto, Barano, Serrara Fontana e Forio scuole chiuse.Oggi scuole chiuse a Manduria in provincia di Taranto dopo la tromba d'aria che ieri sera si è abbattuta sul centro ionico. Lo ha dispposto il Comune per verificare se il maltempo ha causato danni alla solidità e agibilità degli edifici scolastici. La furia del vento ha fatto crollare, riducendola in calcinacci, la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo a Manduria.E' il danno più evidente avutosi in paese che per il resto registra alberi divelti, insegne divenute instabili e crollo di altre murature. Danni ad alcune auto in sosta."I danni, soprattutto ai privati,sono diffusi: per questo motivo chiederò alla Regione di dichiarare lo stato di calamità per l'eccezionale grandinata che questa mattina si è abbattuta sul territorio di Alghero". Lo dice il sindaco Mario Bruno, dopo un primo monitoraggio della situazione. "La Giunta è convocata per domani ma non escludo che la delibera possa essere adottata già oggi - sottolinea - nel documento ci sarà l'invito ai cittadini che hanno subito i danni a presentare le proprie istanze".Mareggiata sulle coste meridionali dell'isola. La spiaggia del Poetto e il litorale di Quartu risultano allagati. Ad Oristano i Vigili del Fuoco sono intervenuti in città e Provincia per mettere in sicurezza alberi sradicati e rami spezzati dal vento.Domani il tempo comincerà a migliorare in Pianura padana, ma sulle Alpi tornerà la neve e questa volta sopra i 1000-1200 metri di quota. E per i prossimi giorni nulla di buono in vista, infatti da mercoledì 31 una nuova perturbazione atlantica comincerà a bagnare nuovamente il Nordovest per poi investire tutta l'Italia nella giornata di giovedì 1 novembre, giorno di Ognissanti. Soltanto nel weekend il sole potrebbe tornare a far capolino.