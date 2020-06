Maltempo, allerta rossa su alcuni settori della Lombardia Gialla in 8 regioni

Condividi

Allerta rossa maltempo in alcuni settori della Lombardia, allerta arancione su bacini di Lombardia e Veneto. Gialla in otto regioni. E' quanto emerge dal bollettino meteo del Dipartimento della Protezione civile.La perturbazione di origine nord-europea interessa ancora il nostro Paese ed in particolare le regioni settentrionali, apportando tempo molto instabile, con piogge e temporali diffusi fino alla giornata di domani.Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente e che prevede dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni in atto è prevista per la giornata di oggi, 8 giugno, e domani allerta rossa su alcuni settori della Lombardia. Per domani, 9 giugno, valutata allerta arancione su alcuni bacini del Veneto e su alcune zone della Lombardia e allerta gialla su Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia, su settori di Piemonte, Liguria, Abruzzo, Sicilia e sui restanti bacini del Veneto.Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità moderata (arancione) per rischio idraulico a causa del residuo temporalesco ancora presente sul bacino di Milano, a partire dalla mezzanotte di oggi. L'allerta resta valida anche per domani, martedì 9 giugno. Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro Operativo di Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici per graduare l'attivazione del piano di emergenza.In provincia di Varese sono decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, tra ieri sera e questa mattina, a causa del maltempo. Al centralino operativo sono arrivate continue richieste di aiuto per allagamenti, in particolar modo a Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano, Cadegliano Viconago e Marchirolo, dove le squadre stanno ancora intervenendo con motopompe per svuotare abitazioni e scantinati.