Allagamenti e decine di auto bloccate Violento acquazzone su Ancona, in salvo due donne intrappolate in auto sott'acqua

Condividi

Ancona agenti del #RepartoVolanti salvano due donne rimaste intrappolate con la loro auto nel sottopasso sommerso da acqua a causa del #maltempo, incitati dalla voce disperata di un bambino che sta vivendo la scena dalla macchina della sua famiglia #essercisempre #14giugno 👏👏 pic.twitter.com/lxq6I8e35A — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 giugno 2018



Una bomba d'acqua si è abbattuta su Ancona, provocando allagamenti e blocchi del traffico nelle zone periferiche. La situazione più critica lungo l'asse attrezzato dove si sono incolonnate decine di automezzi, e alla Baraccola, dove l'acqua ha raggiunto un'altezza di vari centimetri, bloccando la circolazione. Sul luogo i vigili del fuoco e la polizia municipale. Secondo alcuni automobilisti, le fogne non avrebbero retto. Ora ha smesso di piovere, ma il traffico stenta a ripartire.I vigili del fuoco di Ancona, intervenuti sul luogo con quattro pattuglie, hanno in vari casi estratto dalle auto persone rimaste bloccate dall'acqua che saliva. Tra gli interventi, anche quello per liberare le fogne nei pressi di un centro estivo, con bambini, a Ponterosso. Decine le chiamate per scantinati, garage, negozi allagati nella zona di Baraccola, per i quali si stanno preparando le idrovore.Gli agenti delle Volanti hanno salvato due donne, una delle quali di oltre 80 anni, rimaste intrappolate nella loro auto C4 Picasso in un sottopasso invaso dall'acqua in via Caduti del Lavoro nella periferia di Ancona, colpita poco fa da una bomba d'acqua. I poliziotti sono riusciti a raggiungere la vettura gi coperta dall'acqua, a rompere i finestrini e a tirare via le due donne. Nel sottopasso l'acqua ha raggiunto un'altezza di due metri.Il salvataggio delle due donne documentato in un video pubblicato sul profilo Twitter della Polizia di Stato. Si vede l'automobile coperta d'acqua (emerge solo il tettuccio) e gli agenti delle Volanti che si immergono e rompono i vetri, mentre si sentono i pianti di un bambino e le grida di incoraggiamento dei genitori che assistono da un'auto vicina. #essercisempre l'hashtag che accompagna il messaggio.