Maledizione d'agosto, esattamente due anni fa una frana uccise 3 persone Maltempo, bomba d'acqua a Cortina: muore travolta con la sua auto da una colata di detriti Auto trascinata per oltre un chilometro. Caduti migliaia di metri cubi di detriti e grandi massi



E' una donna la vittima della bomba d'acqua che ha travolto la sua auto, trascinandola per oltre un chilometro. Si chiamava Carla Catturani, 60 anni, un medico in pensione che aveva partecipato a una festa paesana nella zona e stava rincasando anzitempo per l'insorgere del maltempo.

La donna, alla guida della sua Panda, stava attraversando un ponte della statale 51, che dalla località Ampezzana porta a Passo Tre Croci, quando piombata sulla strada l'imponente massa di detriti che ha travolto il mezzo, facendolo finire nell'alveo del torrente tra Riogere e Lago Scin. La colata di detriti ha invaso anche il piano terra di una decina di case e diverse automobili, nella frazione di Alver, i cui proprietari hanno lanciato l'allarme chiamando i vigili del fuoco e i carabinieri.



Sul posto sono giunte squadre dei soccorritori dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, i carabinieri e la polizia di stato che si sono messi alla ricerca della persona scomparsa che stata poi trovata dai cinofili del soccorso alpino. Fortunatamente, "non risultano altre persone coinvolte" ha detto il vicensindaco Luigi Alverà in collegamento con Rainews:







La strada sarà liberata dai detriti in giornata, ma la decisione riguardo alla sua percorribilità sarà presa nella riunione prevista in mattinata e alla quale parteciperanno tecnici del Comune di Cortina, i vigili del fuoco, Veneto Strade, carabinieri, polizia e Suem (servizio urgenza ed emergenza medica). Si dovrà infatti stabilire se ci siano le condizioni di sicurezza a monte del punto da cui è partita la massa di detriti.





La zona, comunque, non è isolata, in quanto ci sono strade alternative che consentono di raggiungere le varie destinazioni. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare, per precauzione, il personale del ristorante 'Lago Scin' che si trova a ridosso del punto in cui arrivata la bomba d'acqua.



Maledizione d'agosto

Proprio due anni fa, nella notte fra il 4 e il 5 agosto, una frana staccatasi dal torrente Rusecco, nella vicina San Vito, aveva fatto 3 vittime e ingenti danni. Una vicenda ricordata nei giorni scorsi dall'assessore veneto alla Difesa del suolo, che nell'occasione aveva sostenuto come dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza non fossero arrivate risorse. Ma negli ultimi anni sono state diverse le frane che hanno interessato le Dolomiti, per fortuna spesso senza vittime: una delle piu' attive, sempre alle porte di Cortina d'Ampezzo, e' la frana di Acquabona, che piu' volte ha bloccato la statale 51 'd'Alemagna', costringendo gli uomini dell'Anas a intervenire per ripristinare la circolazione. Su questo punto, in vista dei mondiali di sci che nel 2021 si terranno proprio nella 'Perla delle Dolomiti', sono previsti alcuni interventi per risolvere definitivamente il problema. Un'altra frana spettacolare fu quella che lo scorso agosto si stacco' dalla Piccola Croda Rossa, fra il Veneto e l'Alto Adige, quando fra i 600 e i 700 mila metri cubi di roccia sono crollati nel Parco naturale Braies-Fanes-Senes.

"E' una autentica tragedia la morte di una signora. E ci sono una montagna di detriti, massi ciclopici, grandi come un container, tanto per dare un ordine di grandezza. La frana che si è incanalata nel Rio Gere mette a repentaglio la sicurezza e incolumità di altri cittadini". A dirlo è il governatore del Veneto Luca Zaia che ha compiuto un sopralluogo. Per Zaia, una questione da affrontare subito è quella della "messa in sicurezza veloce" dell'area. Il governatore ha quindi ricordato di aver dichiarato già lo stato di emergenza, ma ha annunciato che sarà dichiarato "anche lo stato di emergenza nazionale perché è giusto che ci sia una attivazione", indicando di aver già parlato con il vice capo nazionale della protezione civile.