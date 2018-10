Venti soffieranno fino a 100-120 km/h Maltempo, l'Italia sferzata da piogge intense e forte vento Forte rischio idrogeologico soprattutto sulle zone montuose del Nord e sugli Appennini dove non si escludono frane e smottamenti del terreno

Tre giorni di forti piogge incessanti e localizzate, a partire dal centronord, e rischio di nubifragi che in alcuni casi potrebbero essere pericolosi per l'accumulo di pioggia che potrà raggiungere 300 litri al metro quadrato.La perturbazione arriva dal Nord Europa e, avvertono i meteorologi, colpirà innanzitutto Liguria, Alpi, Prealpi, alta pianura Padana, Friuli e Appennino settentrionale. Piogge e temporali sono previsti anche lungo la fascia tirrenica, sul Lazio, al sud e sulle isole.Lunedì il maltempo dovrebbe raggiungere l'apice, i venti meridionali saranno in ulteriore rinforzo con rischio di mareggiate.Dissesti idrogeologici in Friuli, nei comuni di Ovaro, Forni Avoltri e Sauris, a causa delle forti piogge. Alla centrale operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia,sono giunte anche segnalazioni di caduta alberi a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine), per il forte vento. A causa dell'ondata di maltempo prevista sulla regione, ieri la Protezione civile del Fvg aveva diramato un'allerta meteo rossa fino a martedì per rischio idrogeologico.Quattro persone sono morte la notte scorsa a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata in passato dal maltempo. Tra le vittime c'è anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell'omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese. Gli altri tre morti sono Santo Bruno, 53 anni di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino, 45 anni di Cutro, Mario Cristofaro, 49 anni di Crotone.Piogge a tratti intense soprattutto nelle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale, ma finora senza conseguenze gravi per il territorio, sono i primi effetti del passaggio della prevista perturbazione sul Veneto dalla scorsa notte. Si è trattato - comunica la Protezione civile regionale - di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e locale temporale. Attualmente persistono piogge e temporali sulle zone montane,in particolare sulle Prealpi, e sulle zone pedemontane, in particolare su quelle vicentine e trevigiane; precipitazioni sparse, a tratti diffuse, sulla pianura vicentina e veronese.Diversi interventi dei vigili del fuoco in gran parte dell'Umbria per i danni provocati dal maltempo delle ultime ore. A creare i danni è stato soprattutto il vento. Le squadre sono intervenute in provincia di Perugia per rami e piante cadute sulle strade in numerose località, così come le tegole di qualche edificio. A Terni una pianta si è abbattuta su un muro di recinzione della Polimer, abbattendone un tratto. Nessuna persona coinvolta.Nella nottata a causa della forte pioggia e del vento un albero di grosse dimensioni si è abbattuto su alcune automobili in sosta a Reggio Calabria nel quartiere di Gebbione, nella zona sud della città. Non vi sono feriti, ma solo danni alle auto. Sul posto i vigili urbani e i vigili del fuoco. Allagamenti si registrano in diverse zone della città dove numerosi sono stati i disagi.Al Nord maltempo con piogge e temporali, anche forti su Liguria, Lombardia eTriveneto. Qualche timida apertura al Nordovest. Temperature in discesa, massime tra 14 e 17. Al Centro diffusa instabilità su Sardegna, regioni tirreniche e Umbria con piogge e temporali anche forti, fenomeni più sporadici lungo l'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Al Sud peggioramento con piogge e temporali in arrivo soprattutto sulle zone peninsulari, più frequenti in Campania. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 22.Questa fase di maltempo proseguirà fino a lunedì, quando l'intensità delle piogge e del vento potrebbe toccare l'apice anche nelle regioni centrali tirreniche.