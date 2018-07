Si fermano le fabbriche di auto Maltempo devasta Giappone, sale il numero dei morti. Per autorità peggior disastro ultimi decenni Continua a salire con il passare delle ore il bilancio dei morti, mentre aumenta anche il numero delle persone non più rintracciabili.Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha manifestato "profonda solidarietà al Primo Ministro" e il Papa esprime sincera solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia"

l bilancio delle vittime delle piogge torrenziali nel Giappone occidentale ha raggiunto quota 116, e molte persone risultano ancora disperse dopo le massicce inondazioni e frane che hanno distrutto case e costretto all'evacuazione decine di migliaia di persone. Mentre continuano le operazioni di salvataggio nelle aree colpite da disastri, l'Agenzia meteorologica ha avvertito che frane e alluvioni continuano a rappresentare un pericolo: si prevede dunque che il numero di vittime aumenti ulteriormente, mentre i funzionari valutano il danno nelle aree colpite.Molte persone sarebbero rimaste bloccate nelle loro case dove le strade sono state interrotte dall'alluvione, e gli ordini di evacuazione riguardano 5,9 milioni di persone in 19 diverse prefetture. Circa 23.000 persone sono attualmente alloggiate nei centri di evacuazione predisposti dall'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri. Il primo ministro Shinzo Abe ha detto in una riunione di un'unità speciale di risposta alle calamità che il numero di volontari che si sono messi all'opera è di 73mila persone "che si stanno impegnando al massimo per salvare vite umane".Intanto, il vertice tra Ue e Giappone che avrebbe dovuto avere luogo l'11 luglio a Tokyo e che avrebbe dovuto portare alla fine dell'accordo di libero scambio delle merci è stato rinviato al 17 luglio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su Twitter, ha manifestato "profonda solidarietà al Primo Ministro Shinzo Abe o e al popolo giapponese, impegnati in queste ore contro piogge torrenziali che funestano il Paese. Cordoglio per le vittime e i dispersi, Italia è al fianco del Giappone ed è pronta a prestare tutto l'aiuto necessario". Anche dal Vaticano è arrivato un messaggio di cordoglio alle autorità giapponesi: "Profondamente addolorato nell'apprendere della perdita della vita e delle ferite causate dalle gravi inondazioni dopo le forti piogge in Giappone, Sua Santità Papa Francesco esprime sincera solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia".