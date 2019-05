Maltempo, emergenza in Emilia Romagna

Immagine di repertorio

"La Regione Emilia-Romagna non può che essere grata per la straordinaria mobilitazione a sostegno del territorio modenese, colpito dal maltempo di queste ore, che coinvolge diversi soggetti e istituzioni. Impegno generoso espresso dal nostro sistema di protezione civile, dal Dipartimento nazionale, cui si unisce quello altrettanto generoso ed importante garantito dalle Regioni confinanti e da corpi dello Stato".Così l'assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, commentando l'afflusso di uomini e mezzi che, da diverse parti del nord Italia, si stanno portando nelle aree a rischio nella provincia di Modena, lungo l'asta del Secchia e alcune zone del reggiano - zone per le quali la Protezione civile ha già diramato una allerta rossa - per contribuire a fronteggiare l'emergenza.Il personale in arrivo è dotato di strumenti tecnici ed attrezzature (sei insaccatrici, 70mila sacchi di juta, teli argine, bobcat, ecc.) per gestire i problemi che potrebbero presentarsi. Sono presenti inoltre, provenienti da altre regioni, 100 Vigili del Fuoco dotati di 25 mezzi operativi. Presente anche l'Esercito, con 50 uomini, oltre a alcuni elicotteri abilitati al volo notturno messi a disposizione dall'Esercito e dall'Aeronautica militare."Desidero ringraziare - conclude Gazzolo - anche le Regioni Liguria, Lazio, Marche e Umbria che hanno dato la loro disponibilità a fornire altri mezzi, se necessario".Rimangono i chiusi i ponti a Modena per il rischio piene dei fiumi con l'allerta rossa emanata dalla protezione civile dell'Emilia Romagna anche per tutta la giornata di domani. In particolare sono chiusi Ponte Alto a Modena e il Ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia; chiuso sempre sul Secchia anche il Ponte Motta a Cavezzo, di competenza della Provincia, e il ponte di strada Curtatona sul torrente Tiepido. La Provincia ha invece riaperto, nel pomeriggio, il ponte di Navicello vecchio sul fiume Panaro. Sul nodo idraulico modenese proseguirà per tutta la notte il monitoraggio da parte dei tecnici del settore ambiente del Comune di Modena e dei volontari della protezione civile. Particolare attenzione sarà dedicata al fiume Secchia sul quale è atteso un nuovo innalzamento dei livelli a causa delle ulteriori precipitazioni che continueranno nelle prossime ore. Domani ci saranno problemi di viabilità di accesso alla città emiliana, in particolare per chi proviene da Carpi, dalle zone di Campogalliano (casello autostradale) e di strada Canaletto. Inoltre, in via precauzionale, sempre domani, non e' prevista l'attività pomeridiana nelle strutture scolastiche di Villanova: il nido Trottola, la scuola d'infanzia San Pancrazio e la primaria Ciro Menotti. Nel corso della serata, poi, tecnici comunali e volontari della protezione civile, insieme a operatori della polizia municipale, contatteranno gli abitanti della località San Pancrazio invitandoli a portarsi ai piani alti delle abitazioni nella giornata di domani. Aipo ha già effettuato alcuni interventi di messa in sicurezza degli argini con sacchetti e teloni; tra gli altri, nella zona della strada per Campogalliano, a valle di Ponte Alto e nell'area del ponte della Tav.Il Comune di Parma mette in guardia i cittadini per il maltempo previsto nella notte: "Sono previsti fenomeni temporaleschi di forte intensità nelle ore notturne. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione, soprattutto in prossimità dei sottopassi e di strade nei pressi dei canali". Il livello dei principali corsi d'acqua, spiega il Comune in ogni caso, è attualmente sotto i livelli di guardia. Seguiranno aggiornamenti in caso di peggioramento della situazione.