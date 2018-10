Prime nevicate in Molise Maltempo, forti piogge e grandinate: strade e scuole chiuse in diverse città Da nord a sud, pesanti disagi. Netto calo delle temperature che che scenderanno di 8-10 gradi

Allagamenti, alberi caduti, strade e scuole chiuse. Il maltempo torna a colpire l'Italia, e sono diverse le città, da nord a sud, che hanno subito pesanti disagi dopo le forti piogge e le grandinate di ieri sera. Da oggi, poi, il termometro dovrebbe scendere drasticamente, con un calo delle temperature che raggiungerà anche gli 8-10 gradi.Forti piogge, grandine e vento hanno colpito la Capitale, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati sui tetti delle auto dopo essere riusciti ad uscire dalle macchine per mettersi in salvo. La grandine ha ricoperto l'asfalto in molte zone della città, compreso il centro storico. Veri e propri blocchi di ghiaccio galleggiavano ieri sera sulla via Palmiro Togliatti dove l’acqua ha raggiunto un metro di altezza. Le stesse auto di servizio dei Vigili sono rimaste bloccate perché semisommerse. Chiuse sei stazioni della metropolitana e una della ferrovia regionale Roma-Viterbo. Le stazioni sono state tutte riaperte questa mattina.Scuole chiuse oggi a Pescara per maltempo."A causa delle copiose piogge che si stanno abbattendo sulla città, del previsto peggioramento delle condizioni meteo e dei disagi che tale situazione arreca alla circolazione di diverse zone cittadine, il sindaco Marco Alessandrini si prepara a firmare l'ordinanza di sospensione della didattica". E' quanto pubblicato poco prima delle 8 sul sito e sulla pagina Facebook del comune. Nel frattempo molti alunni e studenti di scuole elementari, medie e superiori - pendolari, ma non solo - avevano già raggiunto gli istituti dove però, nella maggior parte dei casi, hanno trovato i cancelli chiusi. E i cittadini protestano: "Caro sindaco fate ridere. Abbiamo trovato i cancelli chiusi e lei si sta preparando a firmare l'ordinanza? Pescara mai così in basso" commenta un genitore, mentre un altro riepiloga: "Grazie di provvedere alla sicurezza dei cittadini, ma i miei figli sono già usciti perché, nonostante io abbia controllato il sito ufficiale e Facebook del Comune, fino alle 8 non vi era nulla. Ora è un grosso problema riportarli a casa. Vi invito calorosamente a organizzarvi prima le prossime volte". E il sindaco in una nota si è poi scusato con la cittadinanza.Allerta gialla in Sicilia dove il maltempo continua a imperversare. Allagamenti in numerose zone della città e alberi caduti anche per il forte vento. E' il primo bilancio dei danni del nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto su Palermo. Numerose le squadre dei Vigili del fuoco impegnate a prestare soccorsi. La zone maggiormente interessate sono via dell'Olimpo, Favorita, via Bonanno a Montepellegrino. In via Falconara numerosi alberi si sono abbattuti sulla strada anche su auto. Allagamenti si sono registrati in via Messina Marine e Ugo la Malfa. Interventi dei pompieri per danni dal maltempo anche a Ficarazzi e a Campofelice di Roccella. ​La provincia di Enna conta i danni dopo il violento nubifragio che ieri sera si è abbattuto a Piazza Armerina con strade trasformate in torrenti e fango e detriti che sfigurato la città dei mosaici e travolto numerose auto, alcune delle quali sono rimaste bloccate nei sottopassi. Decine le frane. Crollato il muro di una casa e le tre persone all'interno sono state salvate dai Vigili del fuoco. Evacuate cinque famiglie per precauzione. Diverse auto sono state travolte. In fiamme un capannone e alcuni mezzi a causa di un incendio provocato da un fulmine. Resta alta l'attenzione. E oggi le scuole sono rimaste chiuse su decisione dell'amministrazione comunale.Un violento acquazzone ha invece messo alla prova il Catanese, come era accaduto venerdì: le forti precipitazioni qui hanno investito l'area attorno a Catania bloccando la strada statale 417 per Gela dove gli automobilisti si sono visti arrivare un'ondata di fango e detriti sull'asfalto. I 50 centimetri di pioggia caduti hanno lasciato mezzi di trasporto in 'panne' e molti automobilisti sono stati soccorsi dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Nessun ferito ma tanta paura lungo i tre chilometri di statale investiti dal nubifragio. Le piogge nella serata di ieri hanno mandato in tilt l'aeroporto etneo con il dirottamento di alcuni voli negli scali di Comiso e Palermo. Traffico provvisoriamente bloccato sulla statale 626 "Della Valle del Salso", all'altezza di Butera (Caltanissetta), per un incidente che ha coinvolto frontalmente due autovetture.Disagi per il maltempo sull'isola di Capri: crolli e allagamenti sono stati segnalati in varie zone. Un grande eucalipto è caduto in via Caterola, insieme con un muro di contenimento: la stradina è stata interdetta. Tombini ostruiti da acqua e fango invece in via Tamborio mentre ci sono allagamenti e pozzanghere nella zona di Marina Grande. E' stata una vera e propria bomba d'acqua . La stazione meteo dell'Aeronautica Militare ha rilevato, infatti, la caduta di oltre 100 mm in meno di cinque ore. I collegamenti marittimi, nonostante il forte vento, al momento sono regolari.Brusco calo della temperatura e prima neve sulla stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo. L'arrivo del maltempo, anticipato ieri dalla Protezione civile del Molise che ha diramato un'allerta arancione, è stato confermato nelle ultime ore. In nottata a Campobasso si è registrata una minima di 6 gradi. Maltempo anche sul resto della regione con pioggia e vento."E' calamità per l'agricoltura italiana con l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia da Nord a Sud, con perdite per milioni di euro per le coltivazioni e le infrastrutture nelle campagne". Emerge da un primo monitoraggio di Coldiretti sulle conseguenze delle tempeste di pioggia, vento e grandine che hanno colpito dalla Lombardia al Lazio, all'Emilia Romagna, dall'Abruzzo alla Sicilia con agrumi e ortaggi sommersi dall'acqua, muri di contenimento distrutti, alberi abbattuti e torrenti straripati. Nel Lazio - dice la Coldiretti - la violenta grandinata, che si è abbattuta anche sulla Capitale, ha danneggiato le serre di ortaggi nella fascia di Anzio, Nettuno, Pomezia e Ardea, mentre a Palombara e Nerola la tempesta di ghiaccio ha distrutto le ultime olive che erano sopravvissute alle gelate di primavera.