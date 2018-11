Maltempo, il Cdm dichiara lo stato d'emergenza per 11 Regioni Il ministro Lezzi: stanziati 53,5 milioni, a breve altri 200. Attendiamo la ricognizione dalle Regioni

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 11 Regioni in conseguenza dell'ondata di maltempo che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi. Le Regioni che avevano inviato la richiesta alla Protezione Civile sono Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige.Il consiglio dei ministri ha stanziato 53,5 milioni di euro per affrontare le prime emergenze e "a breve arriveranno altri 200 milioni con Dpcm" ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi al termine del consiglio. "Stiamo aspettando che le regioni facciano tutte le ricognizioni" ha aggiunto il ministro.