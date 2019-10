Allerta meteo in Liguria Maltempo, Toti: "Invito alla prudenza, le ore più difficili tra la notte e la mattina" La Protezione civile: "L'allerta rossa non viene emessa tutti i giorni, non è uno scherzo, bisogna stare molto attenti".

"Le ore più difficili immaginiamo saranno quelle nel cuore della notte, passata la mezzanotte fino alle prime ore della mattina. Per quanto ci riguarda l'allerta rossa ha fatto scattare il Piano di protezione civile che prevede la chiusura di tutti gli uffici pubblici nelle zone esondabili e la chiusura delle scuole nelle zone rosse". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa sera al punto stampa nella sede della protezione civile facendo il punto sulle procedure al via dalle 20 di questa sera allo scattare dell'allerta meteo rossa."Non si segnalano per ora situazioni di particolare emergenza, se non piccoli smottamenti", ha aggiunto Toti precisando che fino a cessata allerta "verranno chiusi alcuni ambulatori specie in zone esondabili: chi avesse un appuntamento può chiamare per una riprogrammazione entro sette giorni, in modo da non perdere la priorità della prenotazione". Per quanto riguarda il sistema dei trasporti ferroviari il governatore in contatto con i vertici di Trenitalia ha fatto sapere che per la giornata di domani sono stati allertati presidi aggiuntivi e la rete sostitutiva degli autobus, ove dovesse rendersi necessaria."Ho parlato anche con il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Signorini - prosegue il presidente della Regione Liguria - per l'attività in porto verranno adottate nelle prossime ore linee guida concordate con i sindacati e i terminalisti, mentre è già stata diramata una nota tecnica sui comportamenti più idonei da tenere durante l'allerta".Il presidente Toti ha poi invitato alla massima prudenza: "Siccome ci attendono una notte e un lunedì che prevediamo complicati - ha aggiunto - il nostro consiglio ovunque è quello di rimanere in casa per tutti coloro che possono farlo, muovendosi solo in caso di reale necessità, evitando tutti i luoghi potenzialmente pericolosi e informandosi preventivamente della situazione ambientale delle strade o della linea ferroviaria".L'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha ricordato: "L'allerta rossa non viene emessa tutti i giorni, l'ultima è stata quella emessa per fine ottobre dell'anno scorso quando si verificò la mareggiata più devastante della storia della nostra regione. L'allerta rossa non è uno scherzo, bisogna stare molto attenti". La situazione verrà rivalutata domani mattina entro le 12:30 in base a quanto sarà successo nella notte e alle uscite modellistiche disponibili".