Allerta arancione in settori Calabria, Basilicata e Puglia Meteo, in arrivo nubifragi in diverse regioni del Sud Italia. Maltempo anche al Nord La Protezione civile regionale ha declassato da rossa ad arancione l'allerta meteo su tutta la zona orientale della Sardegna

Condividi

Rischio nubifragi per altre 48 ore al Sud, e weekend brutto anche al Centronord: è in arrivo in tutta Italia una nuova ondata di maltempo a causa di un vortice di bassa pressione insistente sui mari meridionali. Allerta arancione sui settori meridionali e ionici di Calabria, Basilicata e Puglia.Un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento e dalla caduta di grandine, si è abbattuto suCatania e provincia. Difficoltoso spostarsi in auto, con le strade trasformate in 'fiumi' con la pioggia che ha risalito i marciapiedi invadendo anche negozi e ingressi a piano terra. Numerose le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco.A rischio in queste ore sono specialmente le zone orientali e meridionali (alcuni comuni del cagliaritano hanno chiuso oggi le scuole) e i fenomeni potranno essere localmente anche molto intensi e saranno accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.La Protezione civile regionale ha declassato da rossa ad arancione l'allerta meteo su tutta la zona orientale della Sardegna. Il nuovo avviso è scattato oggi alle 14 e resterà in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Il codice arancione è stato poi esteso alla Gallura per l'intera giornata di venerdì. Nel resto della Regione la criticità viene indicata ordinaria (gialla). Dalle prime ore di domani - annunciano gli esperti meteo - un nuovo impulso di aria umida da sud-est, accompagnato dall'approfondirsi di un nuovo minimo di depressione al suolo, interesserà tutta l'Isola, portando ventilazione localmente forte da nord-est sulle coste settentrionali. Precipitazioni anche temporalesche, generalmente moderate, sono attese in tutta la Sardegna a partire dalla parte orientale, dove potranno registrarsi cumulati anche elevati.Nuovo provvedimento di allerta, con codice arancione, emesso dalla Protezione civile Calabriae nuove ordinanze di chiusura delle scuole da parte dei sindaci dei comuni interessati. L'allerta riguarda ancora la fascia ionica calabrese, così i provvedimenti di chiusura interessano prevalentemente i centri del Catanzarese. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici, anche per il personale, per la giornata di venerdì, terzo giorno consecutivo. Stessa scelta è stata già compiuta da altri primi cittadini della Presila e del comprensorio catanzarese, mentre in altri centri si stanno facendo le valutazioni necessarie per decidere la nuova chiusura. Il maltempo ha imperversato nella giornata di mercoledì per diverse ore, anche nel corso della notte, in tutta la provincia di Catanzaro ed in quella di Crotone. Nella giornata di ieri, invece, le condizioni meteo sono decisamente migliorate, ma lo stato d'allerta della Protezione civile resta ancora attivo.Sabato 6: Nord - cielo molto nuvoloso o coperto con deboli fenomeni sparsi sul settore centro-occidentale, più diffuse sul Triveneto, dove risulteranno a prevalente carattere di rovescio o temporale.Centro e Sardegna- condizioni di maltempo un pò ovunque con piogge, rovesci e temporali, più significativo sul versante tirrenico.Sud e Sicilia - nuvolosità irregolare a tratti intensa con deboli fenomeni, in prevalenza temporaleschi, più diffusi sulla Puglia meridionale al mattino, in successivo miglioramento dal pomeriggio su Sicilia, parziale e temporaneo su Calabria, Basilicata e Puglia.Temperature: minime in aumento al nord, Toscana, Umbria e Marche; senza variazioni di rilievo sul restante territorio. Massime in rialzo sulle due isole maggiori, regioni centrali adriatiche, Molise e Puglia settentrionale; in lieve flessione su Lazio e Campania; generalmente stazionarie altrove.Venti: da deboli a moderati meridionali sulla Puglia; deboli con locali rinforzi occidentali sulla Sardegna, settentrionali sulla Liguria, meridionali sul restante centro-sud; deboli di direzione variabile sul rimanente nord.Mari: molto mossi Adriatico e Ionio; mossi i restanti bacini, localmente molto mosso il mar ligure; moto ondoso in attenuazione.Domenica 7: cielo molto nuvoloso o coperto un pò su tutto il Paese con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più intensi sul nord-ovest dalla tarda mattinata.Lunedì 8: molte nubi su regioni nord-occidentali, Sardegna, Toscana e alto Lazio con piogge, rovesci e locali temporali, in attenuazione serale sulle regioni centrali adriatiche; nuvolosità irregolare a tratti intensa sul resto del Paese.Martedì 9 e mercoledì 10: cielo molto nuvoloso o coperto su nord-ovest e sulle due isole maggiori con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più diffuse ed intense sulla Sardegna nel pomeriggio, mentre sul resto del territorio irregolarmente nuvoloso con isolati piovaschi sul versante orientale e ionico. Mercoledì ancora maltempo su nord-ovest, Sardegna e coste tirreniche centro-settentrionali; velature compatte sul restante centro-nord e poche nubi al meridione.