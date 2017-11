Maltempo: la pioggia flagella il centronord, violento temporale a Roma Precipitazioni record e frane in Liguria, in Piemonte caduti 73 mm di pioggia in 6 ore. In Toscana sottopassi e garage allagati, torna l'acqua alta a Venezia. Allerta da questa sera in Campania, auto bloccate a Roma. All'Elba, albero su un'auto: due donne lievemente ferite

Dopo un ottobre avaro di piogge, novembre spalanca le porte ai nubifragi. Il maltempo sta causando danni in diverse aree del centronord, dove stanno cadendo piogge abbondanti. Precipitazioni record in Liguria, Piemonte e Toscana, nubifragio a Roma, torna l'acqua alta a Venezia, allerta arancione da questa sera in Campania.

Violento temporale a Roma

Per oltre due ore la Capitale è stata sotto una pioggia intensa. Notevoli i disagi al traffico e già si registrano i primi allagamenti. Sulla Via Ardeatina, all'altezza di Tor Carbone, alcune decine di auto sono rimaste bloccate dall'acqua. La sede stradale è divenuta impraticabile per le abbondantissime precipitazioni delle ultime ore e la viabilità nell'intero quadrante cittadino è compromessa. Le auto sono bloccate con l'acqua che arriva a lambire gli sportelli. Disagi alla rete del trasporto pubblico. Chiuse al momento le fermate Lucio Sestio e Battistini della linea A della metropolitana. Parzialmente chiusi anche alcuni varchi di accesso della stazione Flaminio.





Piemonte, dopo la siccità record pioggia: 73 mm in 6 ore

Tornano le piogge abbondanti in Piemonte dopo un ottobre senza una goccia d'acqua in quasi tutta la regione. In 6 ore i pluviometri di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno misurato 72.8 millimetri a Casaleggio Borio (Alessandria), 66.2 nella città di Ovada (Alessandria), vicina al confine con la Liguria, 53.4 mm a Trivero, nel Biellese. La quota neve di poco inferiore ai 2.000 metri ma previsto che si abbassi dal pomeriggio. Dalla scorsa notte piove anche su Torino, finora 15 mm, ma al momento resta in vigore lo stop alle auto diesel fino a Euro 4. L'ultimo dato validato da Arpa si riferisce a giovedì, quando il valore delle 'polveri sottili' era 101 microgrammi al metro cubo.

Lombardia: Codice arancione rischio idraulico e idrogeologico

La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di criticità (codice arancione) per rischio idrogeologico sulle zone IM-04 (laghi e prealpi varesine, provincia di Varese), IM-05 (laghi e prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-06 (Orobie bergamasche, provincia di Bergamo), IM-08 (laghi e prealpi orientali, province di Bergamo e Brescia) e per rischio idraulico nella zona IM-09 (nodo idraulico di Milano, province di Milano, Como, Lecco, Monza Brianza e Varese). La sala operativa sottolinea che questo avviso - si legge in una nota di Palazzo Lombardia - vale anche come comunicazione per il rischio di 'codice giallo' (ordinaria criticità).



Per la giornata di oggi si conferma sostanzialmente l'evoluzione prevista nell'avviso di criticità regionale emesso ieri. Gli accumuli di pioggia maggiori (anche superiori ai 100 mm) si prevedono lungo la fascia prealpina. Rispetto alla previsione di ieri, sulle zone della media-alta pianura e fascia prealpina orientale, a fine evento, le cumulate previste risulteranno maggiori. Dalla serata odierna tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori di nord-ovest. Ventoso a tutte le quote. In particolare, dal tardo pomeriggio ed in serata, sui settori di nord-ovest saranno possibili rinforzi di vento da Nord più marcati. Possibili raffiche fino a 60-70 Km/h.



Lunedì 6 novembre, tempo ancora perturbato ma con fenomeni decisamente meno intensi, in attenuazione nella notte sui settori orientali; in giornata tendenza a esaurimento sui settori alpini mentre tenderanno a interessare la pianura e l'Appennino nella seconda parte della giornata. Accumuli generalmente deboli o al più localmente moderati. Si conferma una generale diminuzione delle temperature, con quota neve che tra il pomeriggio/sera di oggi 05/11 e la notte/mattina di domani 6/11 scenderà fino a 900/1.000 metri sui settori alpini (Valchiavenna, Alta Valtellina e Adamello in particolare).

Nevica sopra i 2 mila metri nella Bergamasca

E' comparsa questa mattina la prima neve della stagione in provincia di Bergamo: mentre nel capoluogo e nel resto della pianura piove incessantemente dalla scorsa notte, sopra i 2 mila metri di quota ha cominciato a piovere. In particolare, si sono subito imbiancate le cime sopra il Cur, oltre i 2.300 metri. Non sono segnalati disagi né per la pioggia né per la neve.



Veneto: allarme pioggia fino a domani, prevista neve sulle Dolomiti

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto conferma l'allarme per le aree montane e pedemontane in vista delle abbondanti precipitazioni attese per oggi e fino a domani. Il nuovo bollettino meteorologico emesso evidenzia lo stato di 'allarme' per possibili situazioni di criticità idrogeologiche dovute a intense precipitazioni, fino alle ore 16 di lunedì sulla rete idraulica dei bacini idrografici del Piave Pedemontano (province di Belluno e Treviso) e dell'Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone (province di Vicenza, Belluno, Treviso e Verona). Conferma inoltre lo stato di 'preallarme' nelle zone dell'Alto Piave, (provincia di Belluno), del Basso Brenta-Bacchiglione (province di Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso), del Livenza, Lemene e Tagliamento (province di Venezia e Treviso), nonché del Basso Piave, del Sile e del bacino scolante della laguna. Con particolare attenzione vengono seguiti i corsi d'acqua del Muson, del fiume Bacchiglione, nei suoi passaggi più critici a ponte degli Angeli, a Vicenza, e a Longare, dove le previsioni di scenario idrometrico indicano per domani il passaggio dell'onda di piena.



Fino a lunedì mattina le precipitazioni interesseranno in maniera estesa tutta la regione; venti di scirocco porteranno i maggiori accumuli sulle zone montane e pedemontane, dove saranno più probabili rovesci insistenti e sono attesi quantitativi localmente anche molto abbondanti, con quota neve inizialmente sopra i 2000 metri e in abbassamento fino anche a 1300/1500 metri sulle Prealpi e 1100/1300 metri sulle Dolomiti. Possibili precipitazioni a carattere di rovescio sono previste anche nella seconda parte della giornata. Allerta anche per i venti: ai venti di scirocco di oggi, seguiranno venti di bora per le giornate di lunedì e martedì.



In Liguria allerta fino alle 21: frane e 300 mm pioggia

Allagamenti, una vasta frana nel savonese a Capo Noli e pioggia intensa sul territorio da ore. E' il bilancio del maltempo sulla Liguria dove, secondo i dati diffusi da Arpal l'agenzia per l'ambiente della Regione, le precipitazioni tra il ponente genovese e il levante savonese hanno fatto registrare circa 300 millimetri di pioggia nell'arco di 12 ore, con picchi nei comuni di Urbe e Vara Superiore dove la pioggia caduta ha superato i 334 millimetri.

Intanto, mentre l'allerta arancione in vigore in queste ore si concluderà alle 15, verrà prolungata l'allerta gialla fino alle 21 di questa sera: attese ancora precipitazioni diffuse che copriranno la regione.Questa mattina il nuovo vertice sul maltempo effettuato nella sala stampa della protezione civile regionale alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e del direttore generale di Arpal Carlo Emanuele Pepe. "Si è confermata la capacità puntuale di previsione del sistema e anche la collaborazione con il Comune di Genova: non ci sono stati danni ingenti, a parte qualche smottamento lungo tutto l'arco ligure", ha commentato Toti.

Toscana; sottopassi e garage allagati a Follonica

Due violenti temporali si sonoabbattuti stamani, a distanza di due ore e mezzo su Follonica (Grosseto) causando la chiusura di alcuni sottopassi, l'allagamento di strade, garage e scantinati e la caduta di alberi e rami. La prima ondata, durata circa mezz'ora intorno alle 9, la seconda verso le 11.30. In entrambi i casi i fenomeni sono stati accompagnati da grandine e vento forte. Rami pericolanti e problemi anche a Scarlino e Massa Marittima, sempre nel Grossetano, a causa del forte vento.

Albero su auto all'Elba, ferite lievi per 2 donne

Nella caduta di un albero su un'auto a Marciana, all'isola d'Elba, avvenuto sulla strada della Civillina, sono rimaste ferite in modo non serio due donne. A bordo dell'auto c'erano infatti una ragazza con la madre: non hanno subito danni seri ma erano bloccate all'interno dell'abitacolo e sono state liberate dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio intervenuta sul posto. La strada stata interdetta alla circolazione stradale dal sindaco del Comune elbano.

Sempre a causa del maltempo intervento dei vigili del fuoco anche a Piombino (Livorno) per una gronda pericolante in via Pisacane mentre una squadra del distaccamento di Cecina invece intervenuta su un albero caduto sulla sede stradale in via Potenza 29.

Campania, allerta meteo dalle 20

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo "con conseguente criticita' idrogeologica di colore Arancione valevole dalle 20 di questa sera e fino alle 20 di domani sull'intero territorio regionale (fatta eccezione per l'alta Irpinia, il Sannio e il Tanagro dove il livello di allerta e' Giallo)". Ne da' notizia un comunicato, secondo cui "si prevedono sulla gran parte del territorio precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di forte intensita'". Il rischio idrogeologico nelle zone dove l'allerta e' Arancione si prevede "diffuso" mentre sara' localizzato nelel zone in cui vige l'allerta Gialla.

Basilicata, la protezione civile monitora i fiumi

Sono previste oggi precipitazioni da isolate a sparse sulla Basilicata tirrenica, con quantitativi deboli o puntualmente moderati mentre a partire da mezzanotte le precipitazioni si intensificheranno soprattutto sul Sud Ovest della Basilicata, dove puntualmente potranno anche essere di elevata intensità. Lo ha reso noto la Protezione civile lucana che ha programmato una fase di monitoraggio.



La Sala operativa e il Centro Funzionale della Regione Basilicata apriranno h24 a partire dalla mezzanotte e monitoreranno la situazione, per intervenire e segnalare i superamenti delle soglie idrometriche dei corsi d'acqua e le quote pluviometriche e le eventuali problematiche generate dal maltempo sul territorio.