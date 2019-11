Chiusa la A10 per frana tra Varazze e Arenzano Maltempo: notte difficile nel Savonese, esondato rio Basco. Ancora sfollati

Notte difficile nel Savonese per la pioggia che non ha dato tregua. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti.Ci sono sfollati, fa sapere l'amministrazione comunale che segnala anche frane che hanno isolato la frazione di Ellera. Il torrente Sansobbia è gonfio ma riesce ancora a scaricare.Il sindaco invita a rimanere a casa. In tre ore, nel Savonese sono caduti 100 millimetri di pioggia.La Liguria è ancora in allerta rossa, fino alle 12 a Genova e fino alle 15 nelle province di Savona e Imperia.Il centro meteo Arpal definisce così la situazione alle ore 6: "In un contesto di piogge moderate rovesci forti hanno interessato nella notte il Savonese". Per cercare di tenere sotto controllo la situazione in provincia di Savona sono arrivati in aiuto i vigili del fuoco dalla Spezia.A Savona città, che ieri sera era allagata nella parte più vicina al mare, la situazione è migliorata e i ponti sul Letimbro sono stati riaperti.A Tovo san Giacomo ci sono problemi per l'acqua potabile. A Celle Ligure la mareggiata ha costretto a chiudere il centro del paese. Tra Altare e Mallare ci sono 14 sfollati, tra i quali due disabili, a causa di una frana che minaccia le loro abitazione.La A10 è chiusa per una frana tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, ma il Coa della polizia stradale fa sapere che presto la situazione dovrebbe tornare alla normalità: tecnici al lavoro. Chiusa anche l'Aurelia ad Arenzano nei pressi della galleria Pizzo, dove con allerta arancione e rossa scatta in automatico per un vecchio smottamento non ancora 'sanato', e a Vesima per una frana nei pressi di un camping.In provincia di Genova, nel Comune di Sant'Olcese 9 persone sono state sfollate per uno smottamento boschivo che si è avvicinato alle abitazioni. In tutta la Liguria gli sfollati sono 85. Nel capoluogo nella notte le precipitazioni sono state moderate."È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona e la Val Bormida. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 14 nella zona da Altare a Mallare (Savona) e 9 a Sant'Olcese (Genova) a causa di due frane".Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Fb conferma che è il Savonese l'area più colpita dal maltempo in Liguria nelle ultime ore."Restiamo in allerta rossa su Genova fino alle 12 e sul ponente ligure fino alle 15 di oggi: non abbassiamo la guardia.- invita - Forza Liguria!".