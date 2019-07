L'ultimo week end di luglio Maltempo: nubifragi al Centro-nord, l'afa dà tregua Verona, crollata porzione tetto del Duomo

Il nubifragio nel Torinese

L'ultimo weekend di luglio porta il tanto invocato fresco dopo settimane di afa ma anche temporali e grandinate che stanno creano disagi al centro-nord. La perturbazione atlantica ha sferzato le regioni settentrionali e in serata è arrivata anche al centro. Dopo il nubifragio su Torino di venerdì sera, nel Fiorentino c'è stata una bomba d'acqua e nella Laguna di Venezia si è temuto per la sorte dell'equipaggio di un kayak.La fase peggiore per i temporali e i nubifragi è prevista tra questa sera e e tutta la giornata di domenica, con l'aria calda e umida che ristagna sulla nostra Penisola che si scontra con quella più fresca in arrivo dall'Atlantico.La Protezione civile ha diramato l'allerta arancione in Lombardia, Veneto, Liguria e Lazio, a cui si aggiunge l'allerta gialla sulle restanti regioni settentrionali e centrali, sull'Abruzzo e su parte di Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. La perturbazione porta una marcata diminuzione delle temperature sulle regioni centro-settentrionali, ma anche su quelle meridionali fa meno caldo.Nella laguna di Venezia un kayak si è rovesciato per il maltempo: una ragazza che era caduta in acqua e il ragazzo che si era tuffato per salvarla sono stati tratti in salvo dai soccorritori dopo che si era temuto il peggio. Una bomba d'acqua ha investito la Valdelsa, in provincia di Firenze, con 108 millimetri di pioggia in poche ore. Violenti temporali hanno causato allagamenti e ritardi nella circolazione dei treni ad Arezzo e provincia. Nel Nuorese, a Cala Liberotto, un turista 63enne di Ferrara è morto per un arresto cardiaco, probabilmente a causa dell'afa. In Valle di Susa, in Piemonte, un atleta spagnolo è stato colpito da un fulmine mentre partecipava a una gara di skyrunning sul Rocciamelone ed è rimasto stordito, ma senza conseguenze.Una porzione del tetto del Duomo di Verona è crollata nel tardo pomeriggio, durante la celebrazione della Messa prefestiva del sabato, mentre sulla città scaligera era in corso un forte temporale. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 18.45. Nessuno dei fedeli presenti nella navata della chiesa è rimasto ferito. Travi e laterizi sono dapprima ceduti su un vano caldaia, che a sua volta ha provocato il crollo del solaio, in una zona vicino alla cappella della Madonna, sul lato destro dell'altare maggiore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, per la messa in sicurezza e la valutazione del danno complessivo.Dalla serata di oggi sono attesi temporali su Lazio e Umbria, in estensione alla Campania. Dalla tarda mattinata di domani, venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali soffieranno su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia settentrionale, con raffiche di burrasca forte sull'isola e sui crinali appenninici.Dall'inizio dell'estate 2019 in Italia ci sono state in media cinque grandinate al giorno, ha riferito la Coldiretti, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+113%), con effetti sul turismo e danni alle coltivazioni agricole colpite.