Scuole chiuse a Crotone e Catanzaro. Prima neve sulla Sila Maltempo: oggi allerta in Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania La neve ha già imbiancato i monti della Sila. L’ondata di maltempo, che sta colpendo con più intensità il sud, secondo le previsioni resterà sul nostro paese anche nei prossimi giorni. Allerta gialla dalle 22 in Campania

Condividi

Una nuova perturbazione proveniente dall'Africa interessa oggi le regioni meridionali dell'Italia portando piogge, venti forti e mareggiate. E’ allerta arancione in Sicilia, Calabria e Basilicata. Scuole chiuse oggi a Crotone, Catanzaro e altri comuni calabri. Ieri prima neve sulla Sila. Danni ingenti alle coltivazioni nel Salento per la grandine.La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso di allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Si prevedono, per oggi precipitazioni "sparse dalla tarda mattinata, tendenti a diventare più diffuse e persistenti nella seconda parte della giornata con temporali particolarmente intensi sui versanti ionici e generalmente elevati sui restanti settori orientali e sui settori meridionali e occidentali; diffuse dal pomeriggio a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone con quantitativi cumulati generalmente moderati"; venti "da forti a burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte specie dal pomeriggio sui settori ionici e tirrenici" e mari "molto mossi, tendenti ad agitati, il Tirreno meridionale e lo Ionio".Forti disagi anche a Roma, dove allagamenti, chiusure di strade e gallerie e incidenti hanno mandato ancora una volta in tilt il traffico della capitale.La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte, mare agitato e temporali a partire dalle 22 di oggi e fino alle 22 di domani sull'intero territorio regionale. La criticità idrogeologica è gialla, di tipo localizzato. Si prevedono "venti forti di scirocco con raffiche forti o molto forti. Mare da agitato a molto agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità". La Protezione Civile segnala la necessità di monitorare le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso che potrebbero determinare problemi e danni, ad esempio, al verde pubblico, ai pali della luce, alla cartellonistica stradale.Per quanto riguarda i fenomeni legati all'impatto al suolo delle precipitazioni piovose si evidenziano "possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli". Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti sia in ordine al rischio idrogeologico che in merito alle sollecitazioni dei venti e del mare. Si prega - si conclude la nota - di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala operativa e del Centro Funzionale che monitorano l'evolversi della situazione in h24.Il maltempo continua ad attanagliare il nostro Paese e dalle ultime elaborazioni dei modelli meteo internazionali questa situazione non sembra avere una via d'uscita almeno fino a fine mese. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nei prossimi sette giorni l'Italia verrà raggiunta da ben due vortici ciclonici che attiveranno intense correnti di Scirocco, Libeccio e Maestrale. Le occasioni per precipitazioni abbondanti o molto abbondanti non si faranno attendere già da lunedì. Martedì il maltempo abbandonerà lentamente il Sud per poi dirigersi di gran carriera verso Lazio, Toscana e quindi il Nordest con altre piogge forti e possibili nubifragi a Roma, Grosseto, Bologna, Verona, Padova. La neve cadrà copiosa e abbondante sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri, localmente anche a quote più basse. Tornerà l'acqua alta a Venezia con una marea prevista di 125 cm.