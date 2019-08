Meteo Maltempo: piogge e temporali sulle regioni nord-occidentali Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Allerta arancione sulla zona nord-occidentale della Lombardia e allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Piemonte, Toscana e Abruzzo.

Pioggia e temporali sono in arrivo nelle regioni nord-occidentali dell'Italia, in particolare in pianura. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.L'avviso prevede precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, specie sui settori centro settentrionali, e Lombardia, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi è stata valutata allerta arancione sull'area nord-occidentale della Lombardia e allerta gialla su alcuni settori di Lombardia e Piemonte.Allerta gialla su alcuni settori di Lombardia,Piemonte, Toscana e Abruzzo.