Continua l'allerta meteo Maltempo, ancora pioggia e temporali da Nord a Sud. A Roma, donna ferita per auto schiacciata Calo delle temperature in tutta la Penisola. Tempo caratterizzato da maltempo in pianura e neve in montagna sopra i 1500 metri

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Maltempo in pianura e neve fresca in montagna sopra i 1500 metri con grandine, raffiche di vento e calo delle temperature anche di oltre 10 gradi. Questa è la situazione meteo in tutta la Penisola dove continua l'allerta per condizioni meteorologiche avverse da Nord a Sud. La Coldiretti ha lanciato l'Sos per i danni alle colture.numerose sono le nubi sul Triveneto mentre nelle ultime ore ha fatto nuovamente la sua comparsa la neve sulle montagne dolomitiche venete. In poche ore si è accumulato al suolo uno strato di neve fresca che ha toccato i 34 centimetri ad Alleghe, i 20 sul Falzarego, i 23 a Misurina e i 16 a Cortina. Leggera spruzzata anche sulle prealpi di Vicentino e Veronese.Alfrequenti le precipitazioni in Appennino, più abbondanti sui crinali e sui versanti emiliano-romagnoli. Altrove si registrano piogge a carattere sparso a partire dal tardo pomeriggio. L'area di bassa pressione sull'Italia centrale è associata a forti venti di Grecale e precipitazioni sparse. Ini forti venti hanno indotto la Sala operativa della Protezione Civile regionale ad estendere il codice giallo per vento a quasi tutta la regione, con validità fino alla mezzanotte di lunedì.è stata investita per tutta la giornata, sia in mattinata che nel pomeriggio, da un violento nubifragio. Oltre ai danni ed ai disagi, una donna, nel quartiere Prati, è rimasta ferita ed intrappolata nella sua autovettura. L'automobile è stata schiacciata da un ramo che le è caduto sopra. La donna è stata soccorsa dei sanitari del 118 e non è in gravi condizioni. Per quanto riguarda la situazione delle strade all'imbocco della Pontina, in via Cristoforo Colombo, alcuni automobilisti sono rimasti in panne per l'acqua arrivata fino all'altezza del cofano. Inoltre il maltempo sulla Capitale ha causato la chiusura per 3 ore della stazione 'Battistini' della metropolitana linea A 'per danni da maltempo' come ha comunicato dall'ATAC, l'Azienda di Trasporti. Allagati i sottopassi. Le violente condizioni meteorologiche avverse hanno fatto interrompere le partite degli Internazionali di Tennis.La situazione alè caratterizzata da instabilità diffusa con piogge e temporali. In Puglia bombe d'acqua, raffiche di vento fino a 120 chilometri orari e grandinate killer hanno e stanno provocando gravi danni in campagna a produzioni agricole e alle strutture. Per questo la Coldiretti ha lanciato un Sos per le colture.