Maltempo in diverse regioni, si presenta l'autunno

Tecnicamente l'equinozio d'autunno quest'anno è il 23 settembre, ma già nel weekend l'estate sembra un ricordo per gran parte dell'Italia. Una perturbazione ha infatti portato temporali su diverse regioni, dove è scattata anche l'allerta per rischio idrogeologico. Paura e polemiche a Genova per la caduta di calcinacci da un viadotto autostradale. Nessun pericolo, assicura Autostrade per l'Italia. Il maltempo non è destinato a durare: le previsioni indicano infatti un generale miglioramento delle condizioni per l'inizio della settimana, con una sostanziale tenuta dell'anticiclone, pur con qualche rovescio sparso.Tra le regioni in allerta, c'è la Liguria. E una nuova caduta di calcinacci, senza conseguenze per le persone, è avvenuta dal viadotto autostradale Bisagno a Genova. A segnalarla alcuni cittadini che vivono in zona. Giunti sul posto per valutare la situazione tecnici di Autostrade per l'Italia. A cadere, ha spiegato la società, "un gomito di plastica di un pluviale per lo scolo dell'acqua piovana, distaccatosi probabilmente a causa del maltempo odierno e del forte afflusso di acqua". Ma il viadotto, per Autostrade, "monitorato e mantenuto con regolarità, è assolutamente sicuro".In mattinata una pioggia intensa si è abbattuta su Roma, provocando allagamenti e caduta di alberi. Circa cento gli interventi delle pattuglie della polizia locale, dalle 5 del mattino, per messa in sicurezza di aree, chiusure strade e ausilio a pompieri e protezione civile nelle aree colpite da intense raffiche di vento e forti piogge. Alcuni veicoli risultano danneggiati dalla caduta di alberi e rami. Chiuse e poi riaperte alcuni tratti di via della Magliana e via Tiberina. La Protezione civile del Lazio è in allerta per la quantità di pioggia caduta in diverse aree della regione.Maltempo anche in Toscana, dove è scattata l'allerta arancione per i forti temporali. A causa dell'allarme a Firenze è stato chiuso il Parco di Pratolino, che avrebbe dovuto ospitare una manifestazione.Da mezzanotte l'amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione fa seguito all'avviso di allerta (codice giallo) emesso dal centro meteo regionale lombardo. Con l'allerta meteo, attiva fino alle 9.00 di lunedì 23 settembre, parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l'attivazione delle squadre di Protezione civile e delle pattuglie della Polizia locale. Anche la squadra del Servizio idrico MM sarà pronta a intervenire in caso di necessità.