Maltempo, torna Buran: pioggia nel week end, poi crollo temperature e neve a bassa quota Due perturbazioni in arrivo. Da lunedì temporali e grandinate al centro e al sud, nevicate fin sopra i 6/700 metri e temperature sotto zero di notte

La primavera deve aspettare: nelle prossime ore l'Italia sarà gradualmente investita da una nuova ondata di aria fredda, proveniente dalla Francia, che porterà prima piogge, anche intense, specie sul versante tirrenico, poi un deciso calo delle temperature, con il picco tra mercoledì e giovedì.

Sabato nuvole e piogge sparse al Nord, mentre temporali più intensi sono attesi al Centro, sul versante tirrenico. Domenica il fronte freddo avvolgerà la Penisola, e saranno rovesci diffusi su tutto il Paese, anche in questo caso più intensi sull'area tirrenica, dalla Liguria alla Sicilia.

Da lunedì le temperature dovrebbero progressivamente scendere: "E' un po' presto per dare indicazioni più precise - spiega l'Aeronautica - e molte cose possono cambiare da un giorno all'altro, ma al momento ci aspettiamo che le massime scendano dai 13-15 gradi di oggi a 7-9 gradi, per arrivare a giovedì con un ulteriore calo. Ma vedremo nei prossimi giorni come si evolverà il quadro". Uno scenario confermato anche dalle previsioni del portale IlMeteo.it, che parla di "due perturbazioni in arrivo, di cui la seconda attirerà venti freddi dai quadranti nordorientali".

In arrivo due perturbazioni

Sabato la prima perturbazione "porterà condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali e centrali con temporali su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio ed Emilia Romagna; nevicate sulle Alpi sopra gli 800 metri circa, a 1300 metri sull'Appennino. Molto mite al Sud con 24° previsti in Puglia". Domenica una seconda perturbazione attirerà aria via via più fredda "che attiverà una vera a propria buriana sulle regioni centrali e meridionali flagellate da rovesci e temporali anche forti, locali grandinate e nevicate fin sopra i 900 metri. Pioverà anche al Nord, ma meno intensamente, ma qui la neve scenderà fin sopra i 6/700 metri".

Picco da mercoledì

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che con l'inizio della nuova settimana venti freddi di Buran cominceranno a far calare le temperature che scenderanno sotto la media del periodo anche di 12° . Valori diurni poco superiori ai 3-4 al Nord, notturni che scenderanno sotto lo zero invece da mercoledì 21. Calo termico anche al Centro-Sud, più sensibile da mercoledì 21 quando le temperature massime a stento saliranno sopra i 10.