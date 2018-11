Nuova perturbazione sull'Italia Il maltempo fa altri quattro morti. Torna l'allerta, rossa in Veneto Due vittime in Valle d'Aosta, due in Trentino Alto Adige. Portofino ancora isolata. Resta l'allarme idrogeologico in aree montagna e pedemontana veneta. Appello del Cai veneto: non andate sui sentieri di montagna. Allerta arancione al Centro, gialla sul resto del Paese

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime dell'ondata di maltempo che ha travolto l'Italia. Nelle ultime ore si contano altri quattro morti. Due in Valle D'Aosta. A Lillianes (Aosta) sulla strada regionale per Gressoney, un enorme castagno si è abbattuto su un'auto in transito schiacciandola: l'uomo e la donna che erano a bordo non hanno avuto scampo.

Altre due vittime in Trentino Alto Adige. Ad Antermoia, in val Badia, è morto un anziano, Agostino Paratscha di 81 anni, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. La disgrazia è avvenuta nella stessa zona dove nella notte fra domenica e lunedì è morto il vigile del fuoco volontario Giovanni Costa, travolto da un albero. Nell' ospedale di Bolzano è deceduto l'automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces, in val Venosta, nella notte fra lunedì e martedì. Uscito da una galleria, l'uomo - Josef Pedross di 53 anni - era finito con l'auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento e il mezzo su cui viaggiava si era ribaltato.

​

Ed è morto per il maltempo in Lombardia anche l'anziano, Egidio Fontana di 85 anni, il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio tra i rami degli alberi vicino al Chiese: dai primi accertamenti sarebbe scivolato nel corso d'acqua, e poi trascinato dalla corrente del fiume ingrossato dalle piogge degli ultimi giorni, prima di essere portato dalle acque a riva.



Ancora allerta: rossa in Veneto, arancione al Centro e gialla sul resto del Paese

La profonda saccatura di origine atlantica, presente sulla penisola iberica, sta convogliando sull'Italia intense correnti caldo-umide e instabili che, nelle prossime ore, determineranno il persistere di condizioni di spiccata instabilità su gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende gli avvisi emessi nei giorni scorsi.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, giovedì 1 novembre, precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, sulla Sardegna, specie settori meridionali, e il persistere delle precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, sui settori occidentali e meridionali della Sicilia. Venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte.

Dal mattino di domani, venerdì 2 novembre, l’avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise. Vento forte dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca sul Lazio, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata anche per la giornata di domani, venerdì 2 novembre, allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta arancione sui restanti settori.

Allerta arancione anche su Appennino pavese, in Lombardia, sui settori costieri meridionali della Toscana, sull’intero territorio di Umbria, Lazio e Campania, su alcuni settori di Abruzzo, Molise e sui bacini costieri occidentali e centro-meridionali della Sicilia. Valutata inoltre l'allerta gialla su gran parte dell’Italia.



Migliora il tempo in Liguria, resta isolata Portofino

Il tempo è invece migliorato in Liguria. A Genova è tornato il sole, resta però ancora isolata Portofino: il sentiero aperto ieri sul monte è stato chiuso per ragioni di sicurezza. Disagi per il maltempo anche al Sud. A Palermo auto bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud e in una strada dove l'acqua ha raggiunto oltre mezzo metro di altezza. Mentre a Procida un aliscafo è finito contro la banchina, sembra per un improvviso forte colpodi vento: nessuno è rimasto ferito.





Frana minaccia la passeggiata di Monterosso alle Cinque Terre

Sulla passeggiata di Fegina, a Monterosso, si passa solo a piedi. La frana che da ieri pomeriggio minaccia la strada è sorvegliata a vista da geologi saliti sulla parete rocciosa. Un grosso masso è rimasto appeso a una rete di protezione, ma dovrà essere sgretolato per poi rimuovere le macerie con un elicottero. I geologi sono collegati via radio con i volontari della protezione civile che fanno passare le persone a senso alternato. Con il calare del sole la strada sarà interdetta anche ai passanti. Il pericolo ha diviso in due il paese. Il Comune, una delle perle delle Cinque Terre, ha assicurato un servizio navetta che attraverso la strada di Colle di Gritta, a monte, collegherà la sera e la mattina prestola zona del centro storico con quella della stazione ferroviaria. Sotto il movimento franoso è stata ecavuata una casa dove vive una famiglia di tre persone. Il maltempo sul litorale spezzino ha distrutto scogliere, affondato barche, mangiato spiagge e distrutto stabilimenti balneari. A Corniglia si accede solo con una strada provinciale a senso alternato. A Framura restano fuori casa cinque persone.





Le immagini del drone della frana sulla passeggiata di #Monterosso, alle #cinqueterre Un grosso masso è rimasto appeso a una rete di protezione. Il paese è diviso in due. Evacuata una casa. I geologi sorvegliano la frana. @TgrRai @RaiNews @parco5terre @Tg3web pic.twitter.com/2c6QHzW2Gi — Tgr Rai Liguria (@TgrLiguria) 1 novembre 2018

E’ ancora stato di allarme in Veneto per il maltempo. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto da diramato un nuovo bollettino che prolunga lo stato di allarme (‘arancione’ per la rete idraulica principale e ‘rosso’ per la rete idraulica secondaria) fino alle ore 14 di venerdì 2 novembre per le province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, relativamente ai bacini dell’Alto Piave, del Piave pedemontano, dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone. Per le altre aree del Veneto, compreso il basso Piave, il Sile e il bacino scolante in laguna, il Centro della Protezione civile ridimensiona l’allerta in ‘stato di attenzione’ (‘giallo’). Si attende, inoltre, il passaggio della piena del Po che potrebbe determinare l’allagamento delle aree golenali non difese da argini.

Appello Cai Veneto: non andate sui sentieri di montagna

Il Club alpino italiano del Veneto ha lanciato un appello alle proprie sezioni e ai propri soci, che il Cai centrale e il suo presidente generale, Vincenzo Torti, rilanciano a tutti i soci e gli appassionati d'Italia e invita a rispettare.Eccolo di seguito: "Col passare dei giorni si manifestano in tutta la loro portata i gravissimi danni arrecati dal maltempo alla montagna veneta e non solo. Centri abitati, viabilità principale e secondaria, mulattiere e sentieri sono interessati da crolli, frane, smottamenti e tantissimi alberi caduti. Una veloce ricognizione aerea del Soccorso alpino - si legge in una nota del Cai Veneto - effettuata nel Bellunese ha evidenziato come la rete sentieristica sia gravemente compromessa, soprattutto per la caduta di numerosissimi alberi che ne impediscono la fruizione in sicurezza. Tutto il territorio bellunese è pesantemente compromesso, ma anche il Trentino e l'Alto Adige".



Acqua alta a Venezia, toccati i 114 cm

Anche nella giornata di oggi si è registrato il fenomeno dell'acqua alta. Alle 13.40 la punta massima ha toccato i 114cm. Il Centro maree aveva preannunciato l'evento che però inizialmente era previsto di 120 cm alle 16.30. L'anticipo è stato comunicato alla città attraverso le sirene che hanno suonato a metà mattinata. "Pur presentandosi sulla minima astronomica, di soli 28cm - spiegano i tecnici -, la marea di oggi ha visto sommarsi diversi elementi di cui i principali sono stati il contributo del fenomeno di sessa e il contributo del vento di scirocco. Un vento che ha soffiato in buona parte della notte lungo l'Adriatico e che a Venezia si è presentato nel primo mattino. Poco dopo le ore 13 il vento ha ridotto la sua forza in modo inaspettato permettendo così un livello di marea di pochissimo al di sotto della previsione. Questa la causa dell'anticipo di orario rispetto alle previsioni". Con 114 cm, la percentuale di allagamento della città è di circa il 20%.



L'acqua torna potabile in 9 comuni polesani

Si può tornare a bere l'acqua e utilizzarla anche per scopi alimentari: è terminata l'emergenza legata all'inquinamento del fiume Adige per i Comuni serviti dalla centrale di Boara Polesine, Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana. Il Presidente di Acquevenete, Piergiorgio Cortelazzo, ha consegnato nelle mani del Prefetto di Rovigo Maddalena De Luca la dichiarazione di potabilità rilasciata dall'Ulss. A stretto giro, quindi, i sindaci dei nove Comuni coinvolti potranno emettere le ordinanze di revoca della non potabilità.



A Milano terminata l'allerta fiumi

"Domani sono previste piogge deboli e molto sparse e le condizioni meteo generali sono in fase di miglioramento, quindi questa sera, se tutto permane così, il Centro operativo di protezione civile di Milano concluderà dopo 6 giorni ininterrotti la sua attività" di monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Lo ha comunicato l'assessore all'Ambiente di Palazzo Marino, Marco Granelli, parlando della fine dell'allerta meteo in città. "Un grazie particolare a tutti gli operatori e volontari di tutti gli enti - ha concluso - che hanno lavorato incessantemente in questi 6 giorni per monitorare, informare, intervenire".

Pioggia incessante su Roma, chiuse stazioni metro

Per le piogge incessanti che si stanno abbattendo su Roma sono sate chiuse le stazioni Porta Furba e Lucio Sestio. Numidio Quadrato chiusa solo in direzione Battistini. I treni transitano senza fermarsi. Sono circa 150 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, dalle 8 alle 16 di oggi. L'80% degli interventi ha riguardato le condizioni meteo, il restante 20% il soccorso ordinario. Rimangono ancora in coda circa 200 interventi.



Napoli, torna l'incubo tempesta

Situazione difficile a causa della nuova ondata di maltempo anche in Campania. Qui piogge a carattere temporalesco e venti forti stanno interessando soprattutto Napoli dove torna l'incubo tempesta. Il Comune consiglia di non spostarsi se non è strettamente necessario. La nuova allerta arriva - come in molte altre località italiane - nelle ore in cui sta facendo la conta dei danni. Dato allarmante: dieci istituti della città sono rimasti chiusi perchè inagibili.



Esonda il fiume Verdura nell'Agrigentino

Il fiume Verdura di Ribera (Ag) è esondato. Allagati tutti i terreni circostanti con gravi danni agli agrumeti. Nell'omonima contrada non ci sono, per fortuna, abitazioni, né allevamenti di animali. Il corso d'acqua viene, al momento, monitorato lungo tutta la sua interezza. Allagamenti importanti anche a Sciacca dove il fango ha invaso alcune strade.



Cede strada di campagna, 6 famiglie isolate a Sciacca

Il maltempo stacausando allagamenti e smottamenti a Sciacca. Completamente invasa e resa impraticabile dal fango, è stata chiusa la via Lido, mentre il cedimento di via del Pellegrinaggio, nella zona rurale di San Calogero, ha completamente isolato alcune famiglie residenti, che al momento dunque non possono più raggiungere il centro urbano. Fango e detriti hanno occupato anche la zona bassa della città, soprattutto nella zona compresa tra la ex stazione ferroviaria e il porto. C'è preoccupazione per la piena dei torrenti che comunque, al momento, hanno tenuto. Disagi ci sono stati anche all'altezza dell'area cimiteriale, dove le strade di accesso si sono completamente allagate, impedendo alla gente di potere andare a rendere visita ai loro defunti. È ancora recente a Sciacca la paura per le conseguenze dell'alluvione del 25 novembre 2016, che causò anche la scomparsa di Vincenzo Bono, allevatore sessantenne disperso (forse travolto dal fango) e mai più ritrovato.