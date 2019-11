Acqua alta a Venezia, Eolie isolate. Allerta rossa in Sicilia Maltempo: tromba d'aria nel Metapontino, chiuse scuole a Matera e in molte altre città Non concede pause il maltempo che sta investendo l’Italia. Colpita in particolare la zona del Metapontino, quella jonica lucana, in provincia di Matera. Allerta rossa in Sicilia

Una tromba d'aria ha colpito la notte scorsa il Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera: una cinquantina gli interventi dei Vigili del fuoco per la caduta di alberi e pali della pubblica illuminazione. Chiese molte scuole in molti comuni tra i quali Matera, dove piove da diverse ore. I problemi maggiori sono segnalati tra Policoro, Scanzano Jonico e Montalbano, vicino Matera. Secondo quanto si è appreso dai Vigili del fuoco, la pioggia intensa ha causato uno smottamento sulla strada provinciale 3, nei pressi di Ferrandina (Matera). Finora è comunque sotto controllo la situazione dei fiumi e dei torrenti.Eolie isolate, un 'fiume' di pomice ha invaso una strada a Lipari. Oggi allerta rossa per Calabria, Basilicata e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni.Scuole chiuse, oggi, in molte città siciliane, compresi i capoluoghi di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Ma anche grossi centri come Noto, Pozzallo e Caltagirone. Chiuse pure le sedi dell'Università di Catania, incluse quelle di Ragusa e Siracusa, e nella Scuola Superiore di Catania. Chiusi cimiteri e impianti sportivi. Allerta arancione a Palermo come ad Agrigento. Nella città dei templi il sindaco Lillo Firetto sottolinea che le scuole sono aperte, ma invita "la cittadinanza alla prudenza in quanto permane lo stato di allerta".La strada statale 113 Settentrionale Sicula è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, all'altezza di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, a causa della presenza di massi e detriti riversatisi sul piano viabile a causa del maltempo. Sul posto le forze dell'ordine e personale Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione. Per l’allerta meteo possibili riduzioni del servizio ferroviario sulle linee Messina-Catania-Siracusa, Catania-Palermo e nel Trapanese. Sospesa in via precauzionale la circolazione sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell'infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. Programmato un servizio sostitutivo con autobus.Notte di vento e pioggia, con violente mareggiate lungo la costa, in tutta la provincia di Catanzaro con le condizioni meteo che continuano a creare danni e disagi. Sono queste le criticità a causa della violenta ondata di maltempo che ha portato alla decisione di decretare l’allerta rossa. Sono molti gli allagamenti segnalati lungo tutta la fascia ionica, ma anche a Catanzaro città. Durante la notte, in molti centri della provincia sono stati superati i livelli 2 e 3 di pioggia, con particolare attenzione nella fascia Presolana.I danni maggiori, però, sono quelli causati dal forte vento. Molti gli alberi abbattuti con diverse strade della Presila interrotte per completare le operazioni di sgombero e messa in sicurezza. Diverse segnalazioni riguardano anche tetti danneggiati, insegne pubblicitarie divelte e cavi elettrici spezzati.Particolare attenzione è rivolta alle zone a ridosso del litorale, dove si segnalano violente mareggiate. I centralini dei vigili del fuoco, e quelli delle forze di Polizia, sono stati tempestati da richieste di intervento. Aperti i Centri operativi comunali di tutti i Comuni, mentre la Prefettura di Catanzaro sta seguendo l'evoluzione degli eventi.Da sud a nord per le fitte nevicate l'Anas ha provvisoriamente chiuso al traffico la statale 36 dello Spluga, in località Teggiate, all'altezza di Madesimo (Sondrio). Sul posto con personale dell'Azienda nazionale strade stanno operando mezzi spazzaneve di una ditta incaricata di riaprire al più presto la strada. Il paese turistico di Madesimo risulta comunque raggiungibile.Si è fermato a 127 centimetri alle ore 10.20, alla stazione di rilevamento di Punta della Salute,il picco di marea registrato stamani sulla laguna di Venezia. La circostanza, riferisce il Centro maree del Comune, è stata causata dal ritardo della perturbazione, che ha mitigato l'effetto dei venti di scirocco e dell'onda di 'Sessa' nel mare Adriatico. Il massimo registrato in mare è stato di 137 centimetriIl maltempo sta colpendo con un doppio sistema di perturbazioni il Veneto - e il resto del Nordest - Le conseguenze sono le piogge estese in corso sulla regione. Questo mattina riferisce il centro Arpav di Teolo, le precipitazioni, con massimi di 20 millimetri, hanno interessato soprattutto la parte centro settentrionale e orientale del Veneto, come il Cansiglio e la costa veneziana. Ma il clou dei fenomeni è previsto tra stasera e la prossima notte. Il Veneto, spiegano i meteorologi, è stretto in queste ore da un doppio sistema di perturbazioni: uno posizionato con minimi sul Mediteranneo centrale, l'altro in avvicinamento da Nordovest. I venti sono inizialmente di scirocco, ma ruotano da nordest quando arrivano sulla regione. In montagna nevica dalle quote intorno ai 1800-2000 metri; tuttavia in serata le temperature tenderanno a calare, e il limite delle precipitazioni nevose scenderà nuovamente, fino alle vallate.