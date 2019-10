Maltempo. Disperso un anziano nell'Agrigentino

ITALIA

2019/10/25 09:20

Un pensionato di 80 anni è disperso da ieri sera a causa del maltempo che sta flagellando la Sicilia a Licata, nell'Agrigentino. Alcuni testimoni hanno notato nel fiume Salso un paio di ciabatte che galleggiavano, poi riconosciute dai familiari dell'anziano di cui non si avevano più notizie. Ricerche sono in corso da parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco.



La Protezione Civile ha diramato per stamane un'allerta rossa nella Sicilia orientale e un'allerta gialla in quella occidentale a causa del maltempo.



Scuole chiuse oggi a Caltanissetta, Catania, Ragusa e Siracusa. Ferrovie dello Stato ha sospeso la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattiì Inoltre, a causa dei danni dovuti al maltempo, la linea Palermo-Trapani, interrotta dalle 19 di ieri, rimarrà chiusa fino alle 12 di oggi.



