Governo cercasi Manca ancora l'intesa sul premier. Salvini: lunedì chiudiamo o la parola passa a Mattarella Secondo il Movimento 5 stelle il contratto potrebbe essere chiuso in serata. Ma Salvini frena: "Ci sono scelte che dipendono da noi e scelte che dipendono da altri". Centrodestra in fibrillazione. Meloni: 'Matteo ripensaci'. Gelmini: Forza Italia sarà sentinella dei cittadini in Parlamento

L'accordo sul premier continua a sfuggire a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il capo poitico del Movimento 5 stelle parla di "passi avanti", ma il leader della Lega mette le mani avanti. "Lunedì o si chiude oppure abbiamo fatto un enorme lavoro, in pochissimo tempo, del quale qualcuno ci sarà grato, ce l'abbiamo messa tutta. E la parola tornerà al presidente Mattarella. Altro tempo non ne vogliamo portare via", dice Salvini nel corso di un appuntamento elettorale ad Aosta. "Sono ottimista per natura ma bisogna essere anche realisti. Ci sono scelte che dipendono da noi e altre scelte che dipendono da altri".Il leader del Carroccio smentiscepoi le voci insistenti di un nuovo vertice domani con il capo politico 5 stelle. "Onestamente non ce l'ho in programma", dice.Dopo aver sciolto i nodi sul contratto di governo, Di Maio e Salvini si sono lasciati con la promessa di sentirsi al telefono e rivedersi presto per risolvere la questione della premiership. Poi hanno entrambi lasciato Roma nel pomeriggio per impegni elettorali a Monsa e ad Aosta. Di Maio questa sera si fermerà a Milano per recarsi poi ad Aosta domani nel pomeriggio. Anche Salvini domani sarà nel capoluogo lombardo, dove alle 14 presiederà il consiglio federale della Lega per fare il punto della situazione. Non è escluso, quindi, che i due possano tornare a vedersi. Per i Cinque stelle, raccontano alcune fonti, nonostante il 'passo indietro' annunciato e ribadito più volte dal leader grillino, resta in piedi l'ipotesi di Di Maio premier. In questo caso la lega chederebee in cambio ministeri di peso come il Viminale e l'economia."Sul premier stiamo ancora ragionando, c'è qualche passo avanti". Così Luigi Di Maio spiega il punto sulla trattativa per la scelta del Presidente del Consiglio dopo l'ennesimo incontro con Matteo Salvini, alla Camera. Incontro dove sono stati rivisti anche gli ultimi punti su cui si registrano ancora delle distanze tra le due forze politiche. Con loro c'erano anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo Spadafora. "Credo che domani il contratto sarà messo al voto online degli iscritti, penso proprio che sia domani", dice Di Maio.Di nomi per il premier ne sono già circolati molti. Quello che sembra acquistare concretezza è il nome dell'ex direttore di 'Sky tg24' e oggi parlamentare pentastellato, Emilio Carelli, non sgradito alla destra e a Berlusconi. Carelli ha fatto sapere di essere disponibile.Malumore tra gli alleati del leader leghista. Dopo vari esponenti di Forza Italia, Antonio Tajani in testa, anche Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia invita il leader della Lega a ripensarci e di fare pressing per cercare di avere un governo di centrodestra. Faccio un appello a Matteo Salvini: sei sicuro che non sia il caso di tornare a chiedere con forza e convinzione l'incarico al centrodestra piuttosto che lanciarsi in una avventura con il M5s?".Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, torna ad ammonire Salvini dopo che ha deciso di provare a formare il nuovo esecutivo con i 5 stelle: "Forza Italia si collocherà all'opposizione del governo Lega-M5s e sarà la sentinella dei cittadini in Parlamento - Valuteremo senza pregiudizio, con senso di responsabilità e nell'interesse del Paese, i provvedimenti di volta in volta. Voteremo sì ad una vera flat tax, voteremo no al reddito di cittadinanza che scassa i conti pubblici e rappresenta un vero e proprio sussidio di Stato", dice Gelmini.